11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о том, что находится на пятом месте в туре по количеству сетов, выигранных со счётом 6:0 или 6:1.

— Ты в туре находишься на пятом месте по количеству сетов, выигранных с крупным счётом — 6:0 или 6:1. Почему так происходит?

— Хороший вопрос. Так получается, мне кажется, из-за того, что я стала спокойнее реагировать на какие-то свои ошибки и, наверное, играю до самого конца. То есть, если я даже там дойду до счёта 15-40 — 30-40, я всегда стараюсь доиграть его до конца. Если девочка хорошо отыграла, мне, допустим, забила, ну, значит, я проиграла. Но в целом я стараюсь не позволять себе просто опустить руки и проиграть. Стараюсь до конца отыгрывать каждый гейм — от начала до конца. В туре всё-таки все умеют хорошо играть, и самое главное — это победа: всегда важно выиграть, с любым счётом, а не проиграть, — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.