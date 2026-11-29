25-я ракетка мира Александр Бублик, представляющий Казахстан, рассказал, как оценивает свои результаты в сезоне-2026.

– Как ты оцениваешь свой сезон? Он получился не таким великолепным, как предыдущий, но ты попал в топ-10.

– Да, он был не такой великолепный, как сезон до этого. Но я не стремлюсь к идеалу. Поставил себе цель попасть в топ-10 и выполнил её на первой же неделе года. Но для меня находиться между 10-м и 30-м или 20-м и 40-м местом в тот или иной момент карьеры — всегда позитив. И любой сезон, который я заканчиваю с более чем 30 победами, побеждаю соперника из топ-10, — это уже здорово. Когда я добиваюсь того, чего не добивался раньше, — дохожу до определённой стадии или выигрываю турнир, — эти моменты также являются для меня поводом для радости, — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.