Бублик: играть в теннис у меня получается лучше, чем у кого-то другого

25-я ракетка мира Александр Бублик, представляющий Казахстан, прокомментировал свою искренность по отношению к болельщикам.

– Ты достаточно искренен и откровенен с болельщиками. Это происходит само собой?

– Тот факт, что я кому-то интересен и кто-то хочет получить у меня автограф, никогда не поднимал меня в небеса. Просто играть в теннис у меня получается лучше, чем у кого-то другого. Но при этом я отношусь к другим людям с уважением, – передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Александр принимает участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 29 ноября. Бублик представляет команду «Сфинксы».