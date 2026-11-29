Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела мастер-класс для детей в Алма-Ате. Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана, Елена провела с ребятами совместную тренировку и поделилась с ними профессиональным опытом.

Фото: Федерация Тенниса Казахстана

В сезоне-2026 Рыбакина стала первой ракеткой и одержала победу на двух турнирах «Большого шлема». В январе казахстанская теннисистка стала чемпионкой Australian Open, в сентябре — US Open. Кроме того, Елена выиграла титулы на «пятисотниках» в Нинбо и Штутгарте.

Отметим, теннисистка квалифицировалась на Итоговый турнир WTA — 2026, однако снялась с розыгрыша из-за болезни.