Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос», испанский теннисист Алекс Корретха поделился ожиданиями от финала Кубка Дэвиса — 2026, где сборная Испании сыграет с Италией.

«Думаю, финал будет непредсказуемым. Все игроки в хорошей форме. У Испании есть хороший шанс, но им будет очень сложно. У нас есть Карлос, которого, когда он в форме, очень трудно обыграть. А также есть Ходар, который сегодня играл как ветеран, как будто он провёл 30 полуфиналов Кубка Дэвиса. Ему 20 лет, и это его первый визит в Болонью. Я действительно впечатлён всем, что они сделали.

Сейчас кто может играть против Карлоса, не чувствуя, что тот делает всё, что хочет? Думаю, если Лоренцо проведёт хороший матч, всё будет очень напряжённо. Посмотрим, кто лучше контролирует свои нервы и кто лучше борется. Будем надеяться, что это будет отличный день для тенниса.

Естественно, хочу, чтобы Испания победила. Очень уважаю Италию, но в этом году, думаю, настала наша очередь», — приводит слова Корретхи Punto de Break.