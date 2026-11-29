11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, чем для неё запомнился турнир «Трофеи Северной Пальмиры» — 2026 в Санкт-Петербурге.

– Чем понравился турнир? Что запомнилось? Может быть, какие-то сверхэмоциональные моменты были?

– Я всегда очень рада возвращаться в Петербург. Это хороший шанс показать хороший теннис перед нашими болельщиками. У нас, к сожалению, нет возможности играть в нашей стране [официальные турниры], поэтому я всегда с большим удовольствием возвращаюсь сюда, чтобы отплатить людям за их поддержку в течение всего сезона, – передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.