Команда «Сфинксы» одержала победу над «Львами» на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» — 2026. Соревнование завершилось со счётом 122:110.

«Сфинксы» стали победителями турнира второй раз — в прошлом году они обыграли «Львов» со счётом 105:101. В состав команды вошли Диана Шнайдер, Карен Хачанов, Анна Пушкарёва, Юлия Путинцева и Адриан Маннарино.

Турнир проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 29 ноября. Капитаном «Сфинксов» был обладатель четырёх титулов на турнирах АТР, экс восьмой номер рейтинга серб Янко Типсаревич. Команду «Львов» возглавляла олимпийская чемпионка — 2016 в паре, экс 13-я ракетка мира российская теннисистка Елена Веснина.