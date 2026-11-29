Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет на выставочном турнире Six Kings Slam — 2026.

«С нетерпением жду возвращения в Саудовскую Аравию на Six Kings Slam! Желаю Яннику [Синнеру] скорейшего выздоровления», — написал Медведев на своей странице в социальной сети Х.

Six Kings Slam — 2026 пройдёт в период с 27 по 30 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Ранее с него снялся семикратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер — он досрочно завершил сезон из-за проблем с коленом. Помимо Медведева, на турнире выступят Новак Джокович, Александр Зверев, Алекс де Минор, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц.