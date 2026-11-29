Бывшая 21-я ракетка мира, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании Даниэль Эванс оценил формат турнира «Трофеи Северной Пальмиры» – 2026, который проходит в Санкт-Петербурге.

— Насколько вам понравился этот формат? Насколько после нескольких матчей вы оценили его потенциал? Насколько он хорош?

— Считаю, что потенциал очень большой и очень интересный, особенно для зрителей, в развлекательном плане. Потому что получается очень много тенниса, очень результативная игра. И для зрителей, и для игроков это очень интересно. Считаю, что потенциал большой, — передаёт слова Эванса корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.