11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер оценила свою физическую форму на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» — 2026 в Санкт-Петербурге.

– Понятно, что турнир выставочный, но такое впечатление, что к этому периоду ты уже набрала лучшую форму. Как сама её оцениваешь? Видно, что ты в тонусе даже с учётом позднего окончания сезона?

– Да мне кажется, я и не выходила из тонуса. Чувствую себя хорошо физически, поэтому в целом мне было без разницы — выставочный это турнир или нет. Мне хотелось показать хорошую игру. Я приехала за победой, поэтому была настроена только выигрывать, — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.