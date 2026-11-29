29 ноября в КСК «Арена» в Санкт-Петербурге завершились матчи пятого юбилейного теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». В третий, заключительный день соревнований, состоялись четыре матча в одиночном разряде.

Первыми на корт вышли женщины, оба матча выиграли представительницы команды «Сфинксы». Анна Пушкарёва нанесла поражение Камилле Рахимовой со счётом 10:8 (2:4, 4:2, 4:2). Диана Шнайдер оказалась сильнее Анастасии Потаповой – 14:4 (7:0, 3:2, 4:2).

Мужские противостояния принесли противоположный результат – здесь сильнее были «Львы». Даниэль Эванс одолел Адриана Маннарино – 12:11 (3:4, 4:4, 5:3). Александр Бублик нанёс поражение Карену Хачанову – 14:11 (4:4, 4:4, 6:3).

По итогам трёх дней соревнований победителем юбилейного турнира стала команда «Сфинксы», обыгравшая «Львов» с общим счётом 122:110.

Лучшие фото третьего дня турнира «Трофеи Северной Пальмиры» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.