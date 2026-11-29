11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, как переносила нагрузку на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

– Диана, этот формат с переходами по времени, а не при определённом счёте, что получается длинный отрезок игры без отдыха — как помогает в подготовке к сезону? Как выдерживать такую большую физическую нагрузку?

– Безусловно, нагрузка тут больше. У меня после вчерашнего матча, несмотря на то, что и потянулась, и сделала восстановительные процедуры, мышцы всё равно болят. Но в целом я успела буквально два-три дня поиграть в таком формате со своим братом, чтобы чуть-чуть как-то втянуться, потому что у нас уже всё автоматом настроено — что как только 1:0, мы сразу идём на переход, наши внутренние часы уже так настроены. Физически, конечно, так тяжелее, но очень интересно. Думаю, что всем будет тяжело