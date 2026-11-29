Генеральный директор теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев подвёл итоги минувшего соревнования.

«У нас за спиной 19 турниров St. Petersburg Open и Ladies Trophy, и вот уже пятый, юбилейный в этом году турнир «Трофеи Северной Пальмиры». Мы их придумали после того, как пытались изолировать Россию, в том числе и российский теннис. Думаю, что за это время, за пять лет, количество и качество спортсменов — как российских, так и международных, которые приезжали сюда [раньше] и приехали в этом году — это лучший ответ всем недоброжелателям, которые пускают ядовитую слюну. И самое главное – это лучшее доказательство того, что спорт изначально предназначен для налаживания контактов между людьми, чтобы быть вне политики.

Потому что политика может по-разному развиваться, однако она не должна мешать спорту. А спорт, на самом деле – не хочу преувеличивать мой личный международный опыт, – спортивная дипломатия – и хоккейная, и баскетбольная, и теннисная, – она влияет на умы людей, в том числе и людей, принимающих большие решения», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.