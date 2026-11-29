Капитан «Сфинксов» на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» — 2026 серб Янко Типсаревич прокомментировал победу своей команды. Соревнование завершилось со счётом 122:110.

«С самого начала настраивал игроков, что нужно выкладываться по полной, потому что понимал, что будет борьба и может быть равный счёт. А я не хотел равного счёта, чтобы всё решилось в самом конце, поэтому просил своих игроков быть серьёзными прямо с самого начала, чтобы они сделали отрыв. Особенно хочу отметить наших девушек [Диану Шнайдер, Анну Пушкарёву, Юлию Путинцеву], потому что именно они внесли наибольший вклад в победу на сей раз», — передаёт слова Типсаревича корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.