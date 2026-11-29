24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал на своей странице в социальной сети фото с мамой, братом и сестрой в честь дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Мать теннисиста зовут Наталья, сестру – Маргарита, а брата – Георгий.

Фото: Личный архив Карена Хачанова

«С днём матери», – подписал снимок Хачанов, добавив эмодзи красного сердца.

В текущем сезоне Хачанов не завоевал ни одного титула. В середине года теннисист опустился на 50-е место в рейтинге ATP, однако позднее смог вернуться в топ-30. На US Open Хачанов дошёл до полуфинальной стадии, где уступил нынешней первой ракетке мира немцу Александру Звереву —3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8). В конце ноября 2026 года он принял участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.