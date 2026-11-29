Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт ответил, с кем из действующих игроков хотел бы сразиться.

– Есть ли среди действующих игроков теннисист, с которым вы бы хотели сыграть и посмотреть, что из этого выйдет?

– Я хотел бы сыграть с Карлосом Алькарасом. В нём есть всё: скорость подачи, быстрая смена темпа. Его игра универсальна, что немного необычно для испанского тенниса, на играх против которого я вырос. Но самое главное – его навык выполнять удары.

– Наконец, вы оказались в Турине на Итоговом турнире. Если бы вам пришлось купить пару билетов на первый ряд, чтобы посмотреть на любого игрока, кто бы это был?

– Алькарас, — сказал Хьюитт в подкасте Perfect Serve для YouTube-канала ATP.