Карлос Алькарас в двух сетах обыграл Флавио Коболли в финале Кубка Дэвиса — 2026
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл седьмой номер мирового рейтинга итальянца Флавио Коболли в финальном матче Кубка Дэвиса — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4).
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
29 ноября 2026, воскресенье. 20:50 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За время матча Алькарас выполнил пять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также с