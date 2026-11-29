Карлос Алькарас в двух сетах обыграл Флавио Коболли в финале Кубка Дэвиса — 2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл седьмой номер мирового рейтинга итальянца Флавио Коболли в финальном матче Кубка Дэвиса — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За время матча Алькарас выполнил пять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также с