25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к болельщикам после выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл в Санкт-Петербурге с 27 по 29 ноября.

«Дорогие друзья, выхожу на связь в домашнем – ну, не совсем в домашнем, но я уже немного нахожусь на отдыхе. Хотел поблагодарить вас, что пришли поддержать меня, кричали, радовались. Пытался играть ручками, но у меня сегодня не получилось. Хотел сказать спасибо петербуржцам, гостям нашего города и казахстанцам – я вас слышал, мне дарили шоколадки «Казахстан», за что большое вам спасибо. А я, с вашего позволения, откланяюсь и пойду в парную», — сказал Бублик в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале. На видео теннисист находится в бане.