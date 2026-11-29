110-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте ответил, помогло ли его участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге наладить взаимоотношения с казахстанцем Александром Бубликом. Бублик и Муте сыграли за команду «Сфинксы».

«Это теннис, мы здесь не для того, чтобы переносить свои проблемы на корт. Мы оба спортсмены, он замечательный теннисист, и мы можем уважать друг друга именно за спортивные достижения. Тут собрались болельщики, дети и просто любители тенниса — они намного важнее меня или Саши. Мы взрослые люди, а не какие-то глупцы, можем всё обсудить.

Сейчас мы в одной команде, меня это полностью устраивает. Не придаю этому особого значения, не испытываю потребности самоутвердиться, выиграть спор. Ничего не имею против Бублика — повторюсь, он замечательный теннисист и, как уже говорил, необязательно быть лучшими друзьями, чтобы выходить на один корт и просто уважать друг друга. По-моему, мы справились с задачей, подарили зрителям классное шоу. Я его уважаю, кажется, этого достаточно», — сказал Муте в интервью BB Tennis в VK Video.