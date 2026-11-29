«Немного потерял ощущение игры». Алькарас — о тай-брейке в матче с Коболли на Кубке Дэвиса
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас прокомментировал тай-брейк в матче с итальянцем Флавио Коболли (седьмая ракетка мира) в финальном матче Кубка Дэвиса — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4).
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
29 ноября 2026, воскресенье. 20:50 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я немного потерял ощущение игры. В последних геймах он играл чуть лучше. Я не сумел в полной мере воспользоваться преимущество