«Немного потерял ощущение игры». Алькарас — о тай-брейке в матче с Коболли на Кубке Дэвиса

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас прокомментировал тай-брейк в матче с итальянцем Флавио Коболли (седьмая ракетка мира) в финальном матче Кубка Дэвиса — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

«Я немного потерял ощущение игры. В последних геймах он играл чуть лучше. Я не сумел в полной мере воспользоваться преимущество