Федерация тенниса Италии (FITP) анонсировала появление в 2028 году нового турнира категории ATP-250 на травяном покрытии, который пройдёт в Ронкаде — местности в окрестностях Венеции. Соревнование примет комплекс H-Farm. Об этом FITP сообщила на своей странице в социальной сети, представив специальный проморолик.

Согласно сообщению пресс-службы федерации, в комплексе построят 14 новых кортов, шесть из которых будут травяными. Соревнование будет проводиться минимум до 2029 года. В какой именно срок пройдёт турнир, не уточняется.

Ранее один из источников сообщал, что соревнование в Венеции станет заменой турниру в Брюсселе, который не продлил лицензию на проведение турнира ATP.