«Очень сложно ему противостоять». Коболли — о финальном матче с Алькарасом на Кубке Дэвиса
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли прокомментировал финальный матч Кубка Дэвиса — 2026 с третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. Матч завершился со счётом 6:2, 7:6 (7:4) в пользу испанца.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
29 ноября 2026, воскресенье. 20:50 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 4
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|7 7
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Карлос, думаю, один из л