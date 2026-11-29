24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов собрал идеального теннисиста на основе выдающихся, по его мнению, качеств у известных игроков.

– Подача.

– Давай возьмём Роджера Федерера.

– Форхэнд.

– Хуан-Мартин дель Потро.

– Бэкхенд.

– Марат Сафин.

– Движение.

– Карлос Алькарас.

– Приём.

– Янник Синнер.

– Сетка (игра у сетки. – Прим. «Чемпионата»).

– Пит Сампрас.

– Менталка.

– Новак Джокович.

– Дропшоты.

– Давай возьмём Корентена Муте, – сказал Хачанов в видео для «VK Про Спорт».

В текущем сезоне Хачанов не завоевал ни одного титула. В середине года теннисист опустился на 50-е место в рейтинге ATP, однако позднее смог вернуться в топ-30. На US Open Хачанов дошёл до полуфинальной стадии, где уступил нынешней первой ракетке мира немцу Александру Звереву —3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8). В конце ноября 2026 года он принял участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.