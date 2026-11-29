24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов собрал идеального теннисиста на основе выдающихся, по его мнению, качеств у известных игроков.
– Подача.
– Давай возьмём Роджера Федерера.
– Форхэнд.
– Хуан-Мартин дель Потро.
– Бэкхенд.
– Марат Сафин.
– Движение.
– Карлос Алькарас.
– Приём.
– Янник Синнер.
– Сетка (игра у сетки. – Прим. «Чемпионата»).
– Пит Сампрас.
– Менталка.
– Новак Джокович.
– Дропшоты.
– Давай возьмём Корентена Муте, – сказал Хачанов в видео для «VK Про Спорт».
В текущем сезоне Хачанов не завоевал ни одного титула. В середине года теннисист опустился на 50-е место в рейтинге ATP, однако позднее смог вернуться в топ-30. На US Open Хачанов дошёл до полуфинальной стадии, где уступил нынешней первой ракетке мира немцу Александру Звереву —3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8). В конце ноября 2026 года он принял участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.