24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», нынешняя 12-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил премию Fashion Trust Arabia, которая прошла в Дохе, Катар. Видео с присутствующим на мероприятии Джоковичем опубликовала пресс-служба Fashion Trust Arabia на своей странице в социальной сети. Ежегодная премия посвящена начинающим дизайнерам из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В сезоне-2026 Джокович завоевал один титул, победив в финале «пятисотника» в Пекине. В начале года он дошёл до финала Australian Open, где уступил Карлосу Алькарасу. В этом сезоне серб не смог отобраться на Итоговый турнир ATP впервые за девять лет.