27-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти отметил важность присутствия обладателя 10 титулов ATP в одиночном разряде, 43-й ракетки мира Маттео Берреттини в составе сборной Италии на Кубке Дэвиса — 2026.

«Обычно Маттео — немного капитан команды, своего рода лидер раздевалки. Он берёт всех нас под своё крыло. Думаю, что в будущем он мог бы стать отличным капитаном сборной в Кубке Дэвиса, потому что у него по-настоящему лидерский характер. Он умеет быть представителем нашего спорта и нашей страны, поэтому он, безусловно, помогает нам выкладываться на максимум. Как мы уже говорили, мы сталкивались с любыми трудностями, но выходили из них ещё более сильными», — сказал Музетти в интервью на корте.