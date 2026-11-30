Сборная Италии одержала победу над командой Испании на Кубке Дэвиса — 2026. В решающем матче представители Италии Лоренцо Музетти и Андреа Вавассори обыграли испанских теннисистов Карлоса Алькараса и Марселя Гранольерса со счётом 6:2, 7:5.

Ранее в финальных матчах турнира 2026 года итальянец Лоренцо Музетти обыграл и