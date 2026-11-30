Сборная Италии в четвёртый раз подряд стала победителем Кубка Дэвиса
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Сборная Италии одержала победу над командой Испании на Кубке Дэвиса — 2026. В решающем матче представители Италии Лоренцо Музетти и Андреа Вавассори обыграли испанских теннисистов Карлоса Алькараса и Марселя Гранольерса со счётом 6:2, 7:5.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
29 ноября 2026, воскресенье. 23:10 МСК
Лоренцо Музетти
Андреа Вавассори
Л. Музетти А. Вавассори
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7
|
|5
Карлос Алькарас
Марсель Гранольерс
К. Алькарас М. Гранольерс
Ранее в финальных матчах турнира 2026 года итальянец Лоренцо Музетти обыграл и