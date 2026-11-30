Чемпионка юниорского Уимблдона-2026 17-летняя Анна Пушкарёва рассказала, как ощущает себя среди взрослых участников турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

— Как себя ощущаешь среди не просто взрослых теннисистов, а звёзд мирового уровня? Всё-таки и Бублик, и Хачанов, и Диана Шнайдер — все они на слуху, все их знают.

— Конечно, мне непривычно в подобной атмосфере, но я могу сказать, что это очень сильно меня вдохновляет и мотивирует на то, чтобы становиться лучше.

— До этого с кем-то удавалось из игроков такого уровня, допустим, тренироваться или где-то пересекаться на каких-то мероприятиях?

— Да, могу назвать такое место — на юниорских «Шлемах». И так как я была на всех четырёх, то, да, конечно, ты встречаешь их, фоткаешься с ними. Но такого взаимодействия, чтобы тренировки или просто какого-то разговора, такого у меня не было. Не могу припомнить такого случая, так что это уникальная возможность для меня на данный момент, – сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.