Чемпионка юниорского Уимблдона-2026 17-летняя Анна Пушкарёва ответила на вопрос о возможном участии в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной России.

— Сейчас наша страна не участвует в Кубке Федерации, точнее, в Кубке Билли Джин Кинг. А раньше были матчи команд и сборы, когда совместно с топовыми игроками из первой группы тренировались и подтягивались туда лучшие юниоры. Как думаешь, подобный опыт был бы тебе полезен? Интересно ли бы было в этом поучаствовать?

— Я была только на чемпионате Европы до 12 лет. Успела съездить только на этот командный чемпионат, но я считаю, что это на самом деле уникальный опыт. Мне очень сильно понравилась эта атмосфера — ты искренне ходишь и болеешь за свою команду, придумываешь кричалки. Для меня это было в 11 лет. Это ещё такая детская история была, но в то же время мы так радовались победам друг друга. Мы тогда сыграли финал, и это непередаваемое ощущение — выступать за свою страну. Конечно, я считаю, что это было бы очень круто — ещё раз выступить где-нибудь именно за Россию в командных соревнованиях, – сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.