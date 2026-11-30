Эмоции теннисистов сборной Италии после победы в финале Кубка Дэвиса

Сборная Италии эмоционально отпраздновала победу в Кубке Дэвиса. В финале турнира итальянцы обыграли национальную команду Испании.

В первом одиночном матче Лоренцо Музетти одержал волевую победу над Хауме Мунаром со с