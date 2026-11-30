Эмоции теннисистов сборной Италии после победы в финале Кубка Дэвиса
Поделиться
Сборная Италии эмоционально отпраздновала победу в Кубке Дэвиса. В финале турнира итальянцы обыграли национальную команду Испании.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
29 ноября 2026, воскресенье. 23:10 МСК
Лоренцо Музетти
Андреа Вавассори
Л. Музетти А. Вавассори
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Карлос Алькарас
Марсель Гранольерс
К. Алькарас М. Гранольерс
В первом одиночном матче Лоренцо Музетти одержал волевую победу над Хауме Мунаром со с