Чемпионка юниорского Уимблдона-2026 17-летняя Анна Пушкарёва рассказала, какие теннисные турниры посещала в России.

— А успела ли ты застать какие-то турниры, которые проходили в России несколько лет назад — Кубок Кремля или St. Petersburg Ladies Trophy? Ходила ли ты тогда в качестве болельщика или болгёрл?

— Я ходила на Кубок Кремля. Я помню, смотрела, когда Анастасия Павлюченкова играла с Белиндой Бенчич [в финале-2019]. И я стояла в очереди за автографом Анастасии. А вот в Санкт-Петербург я не ездила — именно на турнир.

— Кубок Кремля же в то время уже не проводился в «Олимпийском», а его перенесли в Крылатское. Как тебе атмосфера топового турнира? Может быть, тебе это какой-то дополнительной мотивации придало, мол — я тоже там хочу быть!

— Ну я была ещё маленькой. Я не то чтобы этому какое-то большое значение придавала, но, конечно, атмосфера всегда невероятная. Но я считаю, что с трибун её невозможно полноценно оценить. Для меня подобная атмосфера была на Уимблдоне. Один из самых больших кортов мира — это был первый корт. И, конечно, после этого я поняла, что хочу больше участвовать в подобных матчах, — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.