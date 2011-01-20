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Маррей: в последнее время Гарсия-Лопес играет очень хорошо

Маррей: в последнее время Гарсия-Лопес играет очень хорошо
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Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал свою победу над украинцем Ильёй Марченко, а также поделился ожиданиями от следующего поединка с Гильермо Гарсией-Лопесом.

«В матче были моменты, когда мне пришлось непросто. Соперник отлично стартовал во втором сете. Я стал действовать осторожнее, но всё равно сыграл неплохо. У нас было много упорных геймов.

В последние семь-восемь месяцев Гарсия-Лопес играет очень хорошо. Он поднялся в рейтинге и стал получать номера посева на крупнейших турнирах. В конце прошлого года он одолел Рафу в Бангкоке. Сейчас он отмечается завидной стабильностью. У него всё получается, к тому же он стал лучше играть на харде. Думаю, нам предстоит упорное противостояние», — передаёт слова Маррея официальный сайт турнира.

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