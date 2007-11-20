Рафаэль Надаль вновь победил Ришара Гаске
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В Куала-Лумпуре прошёл выставочный матч между Рафаэлем Надалем и Ришаром Гаске. Напомним, что эти теннисисты совсем недавно встречались в рамках итогового турнира ATP. Тогда испанец одержал непростую победу в трёх сетах. В сегодняшней встрече второй ракетке мира тоже пришлось сыграть все три партии — 3:6, 6:2, 6:3.
В четверг столица Малайзии ждет главное блюдо — сыграют Роджер Федерер и Пит Сампрас.
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