Рафаэль Надаль вновь победил Ришара Гаске

В Куала-Лумпуре прошёл выставочный матч между Рафаэлем Надалем и Ришаром Гаске. Напомним, что эти теннисисты совсем недавно встречались в рамках итогового турнира ATP. Тогда испанец одержал непростую победу в трёх сетах. В сегодняшней встрече второй ракетке мира тоже пришлось сыграть все три партии — 3:6, 6:2, 6:3.

В четверг столица Малайзии ждет главное блюдо — сыграют Роджер Федерер и Пит Сампрас.