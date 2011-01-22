Мельцер на отказе Багдатиса вышел на Маррея в Мельбурне
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Киприот Маркос Багдатис (21) не смог завершить матч третьего круга Australian Open против австрийца Юргена Мельцера (11) из-за травмы. Финалист турнира в 2006 году отказался от борьбы при счёте 7:6 (7:5), 2:6, 1:6, 3:4.
За выход в четвертьфинал чемпионата Мельцер поспорит с прошлогодним финалистом — британцем Энди Марреем (5).
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