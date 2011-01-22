Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мельцер на отказе Багдатиса вышел на Маррея в Мельбурне

Мельцер на отказе Багдатиса вышел на Маррея в Мельбурне
Комментарии

Киприот Маркос Багдатис (21) не смог завершить матч третьего круга Australian Open против австрийца Юргена Мельцера (11) из-за травмы. Финалист турнира в 2006 году отказался от борьбы при счёте 7:6 (7:5), 2:6, 1:6, 3:4.

За выход в четвертьфинал чемпионата Мельцер поспорит с прошлогодним финалистом — британцем Энди Марреем (5).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android