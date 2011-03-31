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Звонарёва: я получаю удовольствие от тяжёлых матчей

Звонарёва: я получаю удовольствие от тяжёлых матчей
Теннис / WTA 0

Россиянка Вера Звонарёва, которая в полуфинале турнира в Майами сыграет с белоруской Викторией Азаренко, рассказала о том, чего ждёт от встречи.

«Я отлично знаю Викторию. У меня было несколько тяжёлых матчей против неё, некоторые из них я выиграла. Я знаю, что и этот матч будет трудным, это вызов для меня, но я люблю такие вызовы. Я получаю удовольствие от сложных встреч», — цитирует Звонарёву официальный сайт турнира.

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