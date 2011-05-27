Стаховский: Феррер здорово отработал на приёме

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал своё поражение от испанца Давида Феррера в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.

«На корте я чувствовал, что сегодня он попадал во все линии, которые только мог. Давид сделал очень мало ошибок от себя, каким-то образом всегда выкарабкивался из трудных розыгрышей. Не могу сказать, что я сыграл хорошо, да и подавал не очень удачно. Сегодня было прохладно, и в таких условиях мячи не летели, поэтому у него было время, чтобы принять мои подачи. Он здорово отработал на приёме.

Когда человек не ошибается, при этом играет в достаточно быстром темпе, очень трудно с ним справиться. Я думаю, что процент выигранных мячей с его первой подачи очень высок», — передаёт слова Стаховского корреспондент «Чемпионат.ру» Даниил Сальников.