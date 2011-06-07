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Янкович: надеюсь, что приеду в Стамбул на итоговый чемпионат

Янкович: надеюсь, что приеду в Стамбул на итоговый чемпионат
Теннис / WTA 0

Сербка Елена Янкович рассказала, что после «Ролан Гаррос» поехала в Стамбул.

«Совсем скоро я уеду из Стамбула. Я отлично провела тут время. Прекрасное место для проведения итогового чемпионата WTA. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы приехать сюда снова в конце сезона!» — написала Янкович в своём блоге на Twitter.

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