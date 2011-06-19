На Уимблдоне завершилась мужская квалификация

Завершилась квалификация к третьему турниру серии «Большого шлема» в сезоне. Как ранее сообщал «Чемпионат.com», ни Андрею Кузнецову, ни Александру Кудрявцеву не удалось пробиться в финальный раунд отборочных соревнований. Стоит отметить, что из первых 16 сеяных выйти в основную сетку Уимблдона удалось только Лукашу Куботу (2) и Флавио Чиполле (9).

Уимблдон. Мужчины. Квалификация. Итоги

1. Лукаш Кубот (Польша) (2).

2. Флавио Чиполла (Италия) (9).

3. Кароль Бек (Словакия (17).

4. Лукаш Лацко (Словакия) (20).

5… Андреас Бек (Германия) (25).

6. Мартин Фишер (Австрия) (27).

7. Эдуард Роже-Васселен (Франция) (29).

8. Маринко Матошевич (Австралия) (30).

9. Рик де Воест (ЮАР) (32).

10. Рубен Бемельманс (Бельгия).

11. Седрик-Марсель Штебе (Германия).

12. Кенни де Схеппер (Франция).

13. Фрэнк Данчевич (Канада).

14. Конор Ниланд (Ирландия).

15. Бернард Томич (Австралия).

16. Игорь Сийслинг (Нидерланды).