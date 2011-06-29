Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Цонга сократил отставание от Федерера в 1/4 Уимблдона

Цонга сократил отставание от Федерера в 1/4 Уимблдона
Теннис / US Open 2018 0

Швейцарец Роджер Федерер (3) в четвертьфинале Уимблдона встречается с французом Жо-Вилфридом Цонга. Роджер выиграл две стартовые партии — 6:3, 7:6 (7:3), однако в третьем сете сильнее был Цонга — 6:4.

«Чемпионат.ру» продолжает прямую текстовую трансляцию данного противостояния:
Прямая текстовая трансляция матча Цонга — Федерер.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019