Цонга сократил отставание от Федерера в 1/4 Уимблдона
Швейцарец Роджер Федерер (3) в четвертьфинале Уимблдона встречается с французом Жо-Вилфридом Цонга. Роджер выиграл две стартовые партии — 6:3, 7:6 (7:3), однако в третьем сете сильнее был Цонга — 6:4.
«Чемпионат.ру» продолжает прямую текстовую трансляцию данного противостояния:
Прямая текстовая трансляция матча Цонга — Федерер.
- 12 октября 2019
-
09:59
-
09:41
-
08:43
-
00:59
-
00:15
- 11 октября 2019
-
23:56
-
23:33
-
22:59
-
22:26
-
21:47
-
21:21
-
20:53
-
20:32
-
20:06
-
19:35
-
19:26
-
18:51
-
18:06
-
17:00
-
16:28
-
15:46
-
15:27
-
15:12
-
14:10
-
13:40
-
13:13
-
12:55
-
12:37
-
12:20
-
11:38
-
10:36
-
10:12
-
09:53
-
09:39
-
09:26
Партнерский контент