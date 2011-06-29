Цонга сократил отставание от Федерера в 1/4 Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер (3) в четвертьфинале Уимблдона встречается с французом Жо-Вилфридом Цонга. Роджер выиграл две стартовые партии — 6:3, 7:6 (7:3), однако в третьем сете сильнее был Цонга — 6:4.

«Чемпионат.ру» продолжает прямую текстовую трансляцию данного противостояния:

Прямая текстовая трансляция матча Цонга — Федерер.