Гилберт: что-то мне подсказывает, что Джокович проиграет
Знаменитый теннисный специалист и тренер Брэд Гилберт поделился ожиданиями от финального матча турнира в Цинциннати.
«Нас ждёт великолепный финал в мужской части соревнований в Цинциннати. Это будет повторение финала 2008 года. Тогда сильнее был Энди. Что-то мне подсказывает, что то же самое мы увидим и сейчас. Будет невероятно, если Новак выиграет шестой „Мастерс-1000“ в сезоне. Такое ощущение, что мозг серба забыл, как проигрывать. Но для победы важно не только сознание, но и тело.
Я как-то выиграл 17 матчей подряд летом 1989 года. Не хочу сравнивать себя с Джоковичем, но как только я начал побеждать, мне захотелось всё большего и большего. Это заразно», — написал Гилберт в своём блоге в сети Twitter.
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