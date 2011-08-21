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Гилберт: что-то мне подсказывает, что Джокович проиграет

Гилберт: что-то мне подсказывает, что Джокович проиграет
Теннис / ATP 0

Знаменитый теннисный специалист и тренер Брэд Гилберт поделился ожиданиями от финального матча турнира в Цинциннати.

«Нас ждёт великолепный финал в мужской части соревнований в Цинциннати. Это будет повторение финала 2008 года. Тогда сильнее был Энди. Что-то мне подсказывает, что то же самое мы увидим и сейчас. Будет невероятно, если Новак выиграет шестой „Мастерс-1000“ в сезоне. Такое ощущение, что мозг серба забыл, как проигрывать. Но для победы важно не только сознание, но и тело.

Я как-то выиграл 17 матчей подряд летом 1989 года. Не хочу сравнивать себя с Джоковичем, но как только я начал побеждать, мне захотелось всё большего и большего. Это заразно», — написал Гилберт в своём блоге в сети Twitter.

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