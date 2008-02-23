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Энди Роддик: мы с Фишем играли на равных

Энди Роддик: мы с Фишем играли на равных
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Ракетка номер один на турнире в Сан-Хосе Энди Роддик вышел в полуфинал после победы над соотечественником Марди Фишом (7:6, 1:6, 7:5). На пресс-конференции Роддик рассказал о матче и своих кондициях:

«Этот матч мы с Фишем играли на равных. Я еще не нашел лучшей своей игры, но знаю, что это только вопрос времени. Я по-прежнему спокоен в решающих отрезках матча и еще не разучился бить по мячу». — передает Reuters.

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