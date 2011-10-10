Пивоварова проиграла Даниилиду в Осаке

Анастасия Пивоварова проиграла Элени Даниилиду из Греции в первом круге турнира в Осаке — 2:6, 2:6. Россиянка сделала 11 двойных ошибок и 6 раз проиграла свою подачу.

Следующей соперницей Даниилиду будет победительница матча Аюми Морита (Япония, 6) — Чжан Шуай (Китай).

Осака. Женщины. Первый круг

Мисаки Дои (Япония) — Коко Вандевеге (США) — 6:4, 6:4.

Матильда Юханссон (Франция) — Ирина Фалькони (США) — 6:3, 7:5.