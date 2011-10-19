Морозова: сейчас Звонарёва очень раскованна, она играет легко и свободно

Известная в прошлом советская теннисистка Ольга Морозова высказала своё отношение по поводу игры россиянки Веры Звонарёвой в этом сезоне.

«Вера правильно настроена. Она не хочет терять время и тратить силы. Она отлично знает, как надо готовиться к конкретному матчу и к турниру в целом.

Прошлый год у неё был звёздным — два финала „Большого шлема“. Вера создавала комбинации, именно играла в теннис, хотя по физическим данным она, конечно, уступает, например, Серене Уильямс. Мне казалось, что в этом сезоне ей удастся сделать шаг вперёд — я говорю о победе на турнире „Большого шлема“. Пока не получилось, но сейчас Вера очень раскованна, легко и свободно играет, находится в хорошем настроении и психологическом состоянии», — заявила Морозова в эфире «НТВ-Плюс».