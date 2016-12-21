Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Волейбол. Лига чемпионов. «Зенит» — «Пари Воллей» — 3:0
Фото: cev.lu
Текст: Ольга Быченкова

Лига чемпионов: «Пари Воллей» Казань не взял

Чемпион России на домашней площадке разобрался с французским клубом, лишь в концовке позволив себе расслабиться.
21 декабря 2016, среда. 22:15. Волейбол
Еврокубковая неделя мужчин стартовала для российских клубов в Новом Уренгое — «ФАКЕЛ» завоевал путёвку в 1/8 финала Кубка Вызова, обыграв в ответном матче на домашней арене белорусский «Шахтёр» – 3:1. К тренировкам с командой уже приступили ранее травмированный связующий Валентин Безруков и восстанавливающийся после операции блокирующий Илья Власов. В следующем раунде «ФАКЕЛу» предстоит сразиться с другой командой из Беларуси – БАТЭ-БГУ.

Перейдём к главному турниру Старого света, в котором другой представитель российской Суперлиги, московское «Динамо», 21 декабря встречался с командой «Стамбул ББСК» в Турции. Динамовцы испытали некоторые проблемы в стартовой партии, но сумели отобрать инициативу у хозяев и не испытали проблем в дальнейшем, уверенно разобравшись с соперником – 3:1.
Лига чемпионов. Групповой турнир. Стамбул (Турция), 21 декабря

Группа А

«Стамбул-ББСК» (Стамбул, Турция) – «Динамо Москва» (Москва, Россия) – 3:1 (25:19, 18:25, 18:25, 22:25)
«Стамбул-ББСК»: Рузье (15), Хаирли (6), Екси (3), Матич (9), Марешаль (7), Син (13), Антанович (1), Коскович (1), Прайс (6), Мерт.
«Динамо Москва»: Бакун (19), Гранкин (2), Бережко (14), Маркин (12), Щербинин (6), Остапенко (9), Филиппов (1), Антипкин (1), Круглов (1), Ильиных (1), Ермаков.

В подгруппе Е, где выступает белгородское «Белогорье», «Перуджа» в гостях обыграла турецкий «Халкбанк» – 3:0. В составе итальянской команды солировал Александар Атанасьоевич, набравший за три партии 18 очков, а вот команде из Анкары не хватило стараний своих лидеров — олимпийского чемпиона бразильца Фелипе Фонтелеса и турецкого диагонального Бурутая Субаши.

Второй матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Пари Воллей» казанский «Зенит» проводил на домашней площадке. Французы вышли под своды волейбольного центра «Санкт-Петербург» в своём боевом составе, а тем временем в стане хозяев Андрей Ащев заменил приболевшего Артёма Вольвича, а Евгений Сивожелез занял место Мэтью Андерсона.
Лига чемпионов. Групповой турнир. Казань (Россия), 21 декабря

Группа С

«Зенит-Казань» (Казань, Россия) – «Пари Воллей» (Париж, Франция) – 3:0 (25:16, 25:15, 25:21)
«Зенит»: Бутько – Михайлов (13), Сивожелез (1) – Леон (11), Гуцалюк (9) – Ащев (6), Салпаров (л) – старт; Кобзарь (1), Земчёнок (3), Мельник (2), Демаков (1), Кротков.
«Пари Воллей»: Араужо Пинейро (2) – Виллиан (11), Герге (5) – Сенс (8), Каба (1) – Креек (4), Кога (л) – старт; Баранек (4).

Весь стартовый отрезок матча «Зенит» набирал очки за счёт ошибок соперника, французы не подавали, не забивали и касались сетки, словом, отдавали казанцам то, что хозяева запросто могли заработать и сами. Но «бесплатно», без борьбы. Первое активно выигранное очко на счету венгра Роланда Герге, заблокировавшего Максима Михайлова – 5:3. На подачах Михайлова игроки российского клуба не давали дышать соперникам на сетке, не позволяя мячу перелетать на их сторону. Однако японский либеро Таихиро Кога прикладывал всевозможные усилия для своей команды, спасая всевозможные отскоки от блока — ох уж эта азиатская защитная школа. Этого парижанам, впрочем, оказалось недостаточно. Приём позволял Александру Бутько разнообразно задействовать атакующие силы своей команды, а французы продолжали ошибаться. Связующий гостей Нуно Пинейро ошибкой на передаче отправил команды на перерыв – 16:9. Уверенно продолжил «расстреливать» принимающих соперника из зоны подачи Михайлов. Уверенно вошли в игру из квадрата запасных Игорь Кобзарь и Денис Земчёнок, успевший отметиться самоотверженными действиями в защите. Отвоевав одно очко благодаря просмотру касания блока, наставник французской команды Дориан Ружерон больше повлиять на игру своей команды не смог – 25:16.

В начале второго сета Владимир Алекно вернул на площадку стартовую пару Бутько – Михайлов. Российский связующий начал раз за разом задействовать своих центральных, благо, качество приёма Теодора Салпарова позволяло. Нападающие «Пари Воллей» учли ошибки первого сета и перестали стучаться в блок «Зенита», удачно обстреливая кончики пальцев Александра Гуцалюка. Ошибка Салпарова при простом перебросе и нарушение расстановки у «Пари Воллей» отправили команды на первый технический перерыв. Леон, Сивожелез и Ащев тут же надавили на принимающих французов подачей, перекрывая кислород Пинейро – 10:5. В попытках усилить приём главный тренер команды из Франции посадил на скамейку Герге, бросив в бой чешского доигровщика Камиля Баранека. Казанцы не заметили усиления и позволяли соперникам набирать очки только с помощью своих неточностей. Заменившему основного связующего Димитрию Валгенвитцу при помощи сейвов либеро Коги и парочке активных действий диагонального Франко Виллиана удалось немного удивить блокирующих «Зенита». Традиционная двойная замена команды из Татарстана позволила французам сделать счёт чуть менее неприличным благодаря ошибке на сетке Земченка да двум ошибкам в атаке Сивожелеза – 25:15.

Оставшийся на площадке со старта третьего сета Кобзарь сразу начал терзать французов своей подачей, позволив заменившему у сетки Ащева Ивану Демакову отметиться блоком. Гости, явно растерявшие боевое настроение, смиренно смотрели на порхающих на сетке и штампующих очки Михайлова и Леона – 8:4. Усилия Баранека и Коги в приёме не приносили подопечным Ружерона никаких дивидендов, так как игроки «Пари Воллей» продолжали дарить очки казанцам, ошибившись в зоне подачи в общей сложности 16 раз. Леон, выстрелив двумя эйсами в Баранека, настолько расслабился, что следующей простой планирующей подачей в площадку французов не попал. Благодушие лидеров переключилось и на запасных «Зенита», вышедших доиграть матч. Друг за другом начали ошибаться в приёме Валентин Кротков и Владимир Мельник. Пытался включиться в игру Земчёнок, а Тьяго Сенс и Баранек начали раз за разом добивать до пола, пользуясь не успевающим в края Демаковым. Проигрыш отрезка казанцами со счётом 10:3 вынудил Алекно собрать срочное совещание — подправить командное настроение. Тут же Кобзарь играет с Гуцалюком в центре сетки, завершая самый продолжительный сет – 25 :21.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
МВК Зенит-Казань Лига чемпионов - Волейбол
Новости. Волейбол
22 декабря 2016, четверг
15:56 Ружерон: во Франции нет команд такого уровня на подаче и приёме, как у «Зенита»
15:03 «Динамо» М поблагодарило «ББСК Стамбул» за поддержку в связи с убийством посла
14:20 Салпаров: «Зенит» сейчас, пожалуй, лучший клуб в мире
12:59 Официальный канал «Зенита» представил обзор матча с «Пари Воллей» в ЛЧ
12:21 Носков: перед «Енисеем» стоит задача завоевать медали Кубка России
11:05 «Войводина» и «Антверпен» вышли в 1/16 финала Кубка ЕКВ, выиграв «золотой» сет
10:04 «Жихострой», «Шомон», «Зираат Банкасы» вышли в 1/8 финала Кубка Вызова
09:56 Соперником «Динамо-Казань» в 1/16 финала Кубка ЕКВ будет «Оломоуц»
09:07 «ЗАКСА» на выезде победила «Нолико» во втором туре Лиги чемпионов
00:57 Кобзарь: соперники пока не оказывают серьёзного сопротивления «Зениту» в ЛЧ
00:49 Алекно: выпускаю запасных не для того, чтобы сделать им приятно
21 декабря 2016, среда
23:24 Гранкин: «Динамо» вернулось в игру в Стамбуле и победило
22:22 Маричев: «Динамо» не смогло начать игру в Стамбуле, как хотело
20:56 «Зенит» разгромил «Пари Воллей» в Лиге чемпионов
20:44 Волейболисты «Динамо» выиграли матч Лиги чемпионов в Стамбуле
20:15 Резенде может покинуть сборную Бразилии из-за семейных проблем
17:38 Волейболист «Зенита» Вольвич пропустит матч с «Парижем»
16:14 Минспорт поздравил с 70-летием обозревателя «Чемпионата» Льва Россошика
15:57 Панченко: Морозова вряд ли сыграет в «Финале четырёх» Кубка России
15:01 Малыгина стала самым результативным игроком 10-го тура Суперлиги
14:06 Бекша: «Шахтёру» непросто бороться с такими мастеровитыми командами, как «ФАКЕЛ»
12:38 Секретарёв: возможно, перед матчем со «Стамбул ББСК» будет минута молчания
11:43 Бывший главный тренер «ФАКЕЛА» де Джорджи возглавил сборную Польши
11:04 Чутчев: Богдан и Шишкин накануне лежали с температурой 39 градусов
10:02 Соперником «ФАКЕЛА» в 1/8 финала Кубка вызова будет «БГУ-БАТЭ»
09:32 «Тур» вновь победил «Кальцит» и вышел в 1/16 финала Кубка ЕКВ
00:30 «Любе Чивитанова» добился первой победы в ЛЧ, обыграв «Дуклу»
20 декабря 2016, вторник
23:38 «АСХ Воллей» в пяти сетах сломил сопротивление «Крайовы» в Лиге чемпионов
21:53 «Модена» победила «Скру» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов
20:07 «Пьяченца» снова победила «Строитель» в матче 1/32 финала Кубка ЕКВ
18:46 «ФАКЕЛ» вновь победил «Шахтёр» и вышел в 1/8 финала Кубка Вызова
18:18 Гамова: дата следующего заседания комиссии спортсменов ОКР пока не определена
16:15 Волейболисты «Кузбасса» провели две игровые тренировки для болельщиков
15:12 Э. Шоджи: мне хотелось играть в лучшей лиге мира, а она находится в России
14:11 Константинов: хочется, чтоб «Локомотив» и другие команды приблизились к «Зениту»
13:19 Чутчев: у нас есть задача – привезти кубок вызова в Новый Уренгой
12:11 Воронкова: у меня дома есть отдельный стенд, посвящённый Тетюхину
11:10 Шипулин: на матч в Анкару полетим, Россию никому не удастся запугать
10:29 Алекно: когда после побед нас перестанут встречать, тогда и победы закончатся
09:32 Болельщики «Зенита» встретили команду после победы в Кубке России
00:21 Кошелева: реакция на убийство посла России в Анкаре — страшный, полнейший шок
19 декабря 2016, понедельник
23:40 Волейболисты «Динамо» надеются, что будут в безопасности на матче ЛЧ в Турции
22:50 Вольвич: главная оценка — победа моей команды, «Зенита»
21:27 Волейбольное «Белогорье» выпустило буклет к 40-летию клуба
20:35 Действующий волейболист Тетюхин – член президиума ВФВ
Все новости RSS
Какая команда победит в «Финале шести» Кубка России?
«Зенит-Казань»
696 (53%)
«Белогорье»
197 (15%)
«Локомотив»
136 (10%)
«Динамо» (Москва)
168 (13%)
«Газпром-Югра»
26 (2%)
«ФАКЕЛ»
82 (6%)
Проголосовало: 1305
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+