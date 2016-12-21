Лига чемпионов: «Пари Воллей» Казань не взял

Лига чемпионов. Групповой турнир. Стамбул (Турция), 21 декабря



Группа А



«Стамбул-ББСК» (Стамбул, Турция) – «Динамо Москва» (Москва, Россия) – 3:1 (25:19, 18:25, 18:25, 22:25)

«Стамбул-ББСК»: Рузье (15), Хаирли (6), Екси (3), Матич (9), Марешаль (7), Син (13), Антанович (1), Коскович (1), Прайс (6), Мерт.

«Динамо Москва»: Бакун (19), Гранкин (2), Бережко (14), Маркин (12), Щербинин (6), Остапенко (9), Филиппов (1), Антипкин (1), Круглов (1), Ильиных (1), Ермаков.

Лига чемпионов. Групповой турнир. Казань (Россия), 21 декабря



Группа С



«Зенит-Казань» (Казань, Россия) – «Пари Воллей» (Париж, Франция) – 3:0 (25:16, 25:15, 25:21)

«Зенит»: Бутько – Михайлов (13), Сивожелез (1) – Леон (11), Гуцалюк (9) – Ащев (6), Салпаров (л) – старт; Кобзарь (1), Земчёнок (3), Мельник (2), Демаков (1), Кротков.

«Пари Воллей»: Араужо Пинейро (2) – Виллиан (11), Герге (5) – Сенс (8), Каба (1) – Креек (4), Кога (л) – старт; Баранек (4).

Еврокубковая неделя мужчин стартовала для российских клубов в Новом Уренгое — «ФАКЕЛ» завоевал путёвку в 1/8 финала Кубка Вызова, обыграв в ответном матче на домашней арене белорусский «Шахтёр» – 3:1. К тренировкам с командой уже приступили ранее травмированный связующийи восстанавливающийся после операции блокирующий. В следующем раунде «ФАКЕЛу» предстоит сразиться с другой командой из Беларуси – БАТЭ-БГУ.Перейдём к главному турниру Старого света, в котором другой представитель российской Суперлиги, московское «Динамо», 21 декабря встречался с командой «Стамбул ББСК» в Турции. Динамовцы испытали некоторые проблемы в стартовой партии, но сумели отобрать инициативу у хозяев и не испытали проблем в дальнейшем, уверенно разобравшись с соперником – 3:1.В подгруппе Е, где выступает белгородское «Белогорье», «Перуджа» в гостях обыграла турецкий «Халкбанк» – 3:0. В составе итальянской команды солировал, набравший за три партии 18 очков, а вот команде из Анкары не хватило стараний своих лидеров — олимпийского чемпиона бразильцаи турецкого диагональногоВторой матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Пари Воллей» казанский «Зенит» проводил на домашней площадке. Французы вышли под своды волейбольного центра «Санкт-Петербург» в своём боевом составе, а тем временем в стане хозяевзаменил приболевшего, азанял местоВесь стартовый отрезок матча «Зенит» набирал очки за счёт ошибок соперника, французы не подавали, не забивали и касались сетки, словом, отдавали казанцам то, что хозяева запросто могли заработать и сами. Но «бесплатно», без борьбы. Первое активно выигранное очко на счету венгра, заблокировавшего– 5:3. На подачах Михайлова игроки российского клуба не давали дышать соперникам на сетке, не позволяя мячу перелетать на их сторону. Однако японский либеро Таихиро Кога прикладывал всевозможные усилия для своей команды, спасая всевозможные отскоки от блока — ох уж эта азиатская защитная школа. Этого парижанам, впрочем, оказалось недостаточно. Приём позволялразнообразно задействовать атакующие силы своей команды, а французы продолжали ошибаться. Связующий гостейошибкой на передаче отправил команды на перерыв – 16:9. Уверенно продолжил «расстреливать» принимающих соперника из зоны подачи Михайлов. Уверенно вошли в игру из квадрата запасных, успевший отметиться самоотверженными действиями в защите. Отвоевав одно очко благодаря просмотру касания блока, наставник французской командыбольше повлиять на игру своей команды не смог – 25:16.В начале второго сетавернул на площадку стартовую пару Бутько – Михайлов. Российский связующий начал раз за разом задействовать своих центральных, благо, качество приёмапозволяло. Нападающие «Пари Воллей» учли ошибки первого сета и перестали стучаться в блок «Зенита», удачно обстреливая кончики пальцев. Ошибка Салпарова при простом перебросе и нарушение расстановки у «Пари Воллей» отправили команды на первый технический перерыв. Леон, Сивожелез и Ащев тут же надавили на принимающих французов подачей, перекрывая кислород Пинейро – 10:5. В попытках усилить приём главный тренер команды из Франции посадил на скамейку Герге, бросив в бой чешского доигровщика. Казанцы не заметили усиления и позволяли соперникам набирать очки только с помощью своих неточностей. Заменившему основного связующегопри помощи сейвов либеро Коги и парочке активных действий диагональногоудалось немного удивить блокирующих «Зенита». Традиционная двойная замена команды из Татарстана позволила французам сделать счёт чуть менее неприличным благодаря ошибке на сетке Земченка да двум ошибкам в атаке Сивожелеза – 25:15.Оставшийся на площадке со старта третьего сета Кобзарь сразу начал терзать французов своей подачей, позволив заменившему у сетки Ащеваотметиться блоком. Гости, явно растерявшие боевое настроение, смиренно смотрели на порхающих на сетке и штампующих очки Михайлова и Леона – 8:4. Усилия Баранека и Коги в приёме не приносили подопечным Ружерона никаких дивидендов, так как игроки «Пари Воллей» продолжали дарить очки казанцам, ошибившись в зоне подачи в общей сложности 16 раз. Леон, выстрелив двумя эйсами в Баранека, настолько расслабился, что следующей простой планирующей подачей в площадку французов не попал. Благодушие лидеров переключилось и на запасных «Зенита», вышедших доиграть матч. Друг за другом начали ошибаться в приёме. Пытался включиться в игру Земчёнок, аи Баранек начали раз за разом добивать до пола, пользуясь не успевающим в края Демаковым. Проигрыш отрезка казанцами со счётом 10:3 вынудил Алекно собрать срочное совещание — подправить командное настроение. Тут же Кобзарь играет с Гуцалюком в центре сетки, завершая самый продолжительный сет – 25 :21.