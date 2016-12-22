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Волейбол. Мужчины. Лига чемпионов. «Белогорье» — «Халкбанк» — 3:0
Фото: belogorievolley.ru
Текст: Лев Россошик

Лига чемпионов: Иван «Грозный» не помог

Турецкие волейболисты прилетели в Белгород не в сильнейшем составе. Тем не менее победить их оказалось непросто.
22 декабря 2016, четверг. 21:35. Волейбол
Два российских клуба «Динамо» и «Зенит» накануне выиграли матчи второго тура Лиги чемпионов. Наверное, никто и не сомневался, что так оно и будет — ни турецкий для москвичей, ни французский клуб для казанцев не представляли серьёзной угрозы.
Волейбол. Лига чемпионов. Групповой этап. Группа Е. Белгород. 22 декабря

«Белогорье» (Белгород, Россия) — «Халкбанк» (Анкара, Турция) — 3:0 (25:14, 30:28, 25:21)
«Белогорье»: Жигалов (18), Тетюхин (2), Терёменко (6), Порошин (4), Хтей (9), Мусэрский (15), Мартынюк (л); Данилов (2), Багрей, Ерещенко.
«Халкбанк»: Текели (3), Милькович (16), Ахрем (10), Гюнеш (6), Рамазаноглу (1), Субаши (10), Ешлибудак (л); Батур (4), Кой, Чам.

Набранные очки — 80:63 (42:41 — атака, 6:9 — блок, 8:0 — подача, 24:13 — ошибки соперника).

А вот в гости к «Белогорью» приехал некогда сильный «Халкбанк», сегодня, правда, уже не представляющий такой угрозы, как три-четыре года назад, когда соперничал на равных с сильнейшими клубами Европы. Во всяком случае в первом туре на своей площадке команда хорошо известного нам итальянского тренера Камилло Плачи (в Пекине-2008 он помогал Владимиру Алекно в сборной России, в Лондоне-2012 числился помощником болгарского головы Найдена Найденова, но фактически управлял командой и довел её до полуфинала) уступила безусловному фавориту группы Е итальянской «Перудже» 0:3. Правда, во второй и третьей партиях гостям пришлось непросто — они выиграли с минимальным перевесом. Отличились тогда два доигровщика — бразилец Фелипе Фонтелес, между прочим, олимпийский чемпион—2016, и турок Бурутай Субаши.

Не особенно смотрелся в той встрече ещё один олимпийский чемпион, но 2000 года 37-летний сербский диагональный с итальянским паспортом Иван Милькович: всего семь реализованных атак из 18 и один результативный блок на счету знаменитого ветерана. Но это ни о чём не говорит — всем известно, как в самый нужный момент может сыграть Иван «Грозный». Иными словами, оставлять его без внимания блокирующих не приходилось.

Не знаю, просто не интересовался, чем занимались игроки «Халкбанка» после той домашней встречи 7 декабря, скорее всего, сыграли матч или два в чемпионате своей страны. А вот белгородцы провели напряжённую неделю в холодном Сургуте, добыв бронзу в «Финале шести» Кубка России, потом не без проблем добирались домой с задержкой из-за неисправности самолёта Аэрофлота. А ещё через пару дней российскому клубу предстоит завершать первый круг чемпионата России в Уфе.

Не исключаю, что ещё и поэтому почти не выходил на площадку в Сургуте Сергей Тетюхин — матч с «Халкбанком» представлялся Александру Косареву с помощниками важнее кубковых разборок внутри страны.

К удивлению хозяев, турки приехали в Белгород без своего травмированного бразильского лидера. Его место в стартовом составе гостей занял белорус Олег Ахрем, долгие годы выступавший в чемпионате Польши.

К первому техническому перерыву белгородцы впереди — 8:6. Символично, что эйс Дмитрия Мусэрского отправил команды на эту паузу. А после перерыва благое дело продолжил Максим Жигалов, отличившись дважды кряду. И Плачи ничего не оставалось, как взять перерыв. Но и это не спасло игроков «Халкбанка». К тому же леворукий диагональный «Белогорья» и в атаке практически не промахивался. 16:10.

После очередного очка с подачи Мусэрского турки вынуждены были во второй раз собраться на тренерскую установку. Не исключаю, что Плачи с удовольствием бы ещё раз призвал своих игроков к более серьёзному отношению к приёму белгородских подач, но все прописанные правилами тайм-ауты были использованы. Более чем убедительная победа белгородцев в партии — 25:14.

То ли чересчур спокойными вышли хозяева на второй сет, то ли соперник настроился по-иному, но уже после первых розыгрышей Косарев взял тайм-аут. На табло горели цифры 5:2 в пользу «Халкбанка». Наставления возымели действие — 5:5 и 8:7 к первому официальному антракту.

Тем не менее ведомые Мильковичем партнёры никак не собирались уступать. Да и меткость подающих «Белогорья», добывших 5 очков на подаче в первом отрезке, во втором в этом элементе нарушилась, и в атаке мяч никак не хотел попадать в квадрат — 16:14 в пользу «Халкбанка».

Ещё очко добыли гости сразу после перерыва. И удерживали этот перевес до счёта 19:16, когда белгородцы вновь собрались на совет. После очередной ошибки Жигалова при вводе мяча в игру появился Роман Данилов. Вернулся в игру после короткого перерыва Тарас Хтей, но и это поначалу не помогло — по-прежнему "+3" у «Халкбанка».

Тем не менее россияне после эйса Данилова смогли выровнять ситуацию — 23:23. Теперь уже Плачи взял перерыв — и турки заработали сетбол. Жигалов, вновь появившийся на площадке, отыграл мяч, затем Мусэрский приплюсовал очко блоком.

Турки не уступали: ещё один сетбол получили, но не смогли им воспользоваться. А решающее очко принёс своей команде её капитан Хтей — 30:28.

И в третьей партии хозяевам не удалось оторваться с самого начала — пока силы были, Милькович был в ударе и в атаке, и на блоке. 8:7 повёл «Халкбанк». Так продолжалось, пока на линии не оказался Дмитрий Терёменко — после его подач хозяева вышли вперёд. К перерыву 16:14.

Когда белгородцы повели 19:16, казалось, ещё совсем немного — и желанная победа будет достигнута. Соперник «огрызнулся» было пару раз, да так, что Косареву ничего не оставалось, как собрать своих на разбор ошибок. Тут же Жигалов добыл важное очко, к тому же турки сплоховали сами — 24:21. Плачи ещё на что-то надеялся, взял перерыв, но блок «Белогорья» оказался непробиваемым. 25:21 и 3:0 в день 40-летия клуба.

Непростую победу одержали россияне. И совершенно очевидно, в ответном матче в Анкаре им придётся гораздо сложнее, если все игроки турецкой команды будут в строю.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МВК Белогорье Халкбанк Лига чемпионов - Волейбол
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