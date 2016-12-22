Лига чемпионов: Иван «Грозный» не помог

Волейбол. Лига чемпионов. Групповой этап. Группа Е. Белгород. 22 декабря



«Белогорье» (Белгород, Россия) — «Халкбанк» (Анкара, Турция) — 3:0 (25:14, 30:28, 25:21)

«Белогорье»: Жигалов (18), Тетюхин (2), Терёменко (6), Порошин (4), Хтей (9), Мусэрский (15), Мартынюк (л); Данилов (2), Багрей, Ерещенко.

«Халкбанк»: Текели (3), Милькович (16), Ахрем (10), Гюнеш (6), Рамазаноглу (1), Субаши (10), Ешлибудак (л); Батур (4), Кой, Чам.



Набранные очки — 80:63 (42:41 — атака, 6:9 — блок, 8:0 — подача, 24:13 — ошибки соперника).

Два российских клуба «Динамо» и «Зенит» накануне выиграли матчи второго тура Лиги чемпионов. Наверное, никто и не сомневался, что так оно и будет — ни турецкий для москвичей, ни французский клуб для казанцев не представляли серьёзной угрозы.А вот в гости к «Белогорью» приехал некогда сильный «Халкбанк», сегодня, правда, уже не представляющий такой угрозы, как три-четыре года назад, когда соперничал на равных с сильнейшими клубами Европы. Во всяком случае в первом туре на своей площадке команда хорошо известного нам итальянского тренера(в Пекине-2008 он помогалв сборной России, в Лондоне-2012 числился помощником болгарского головы, но фактически управлял командой и довел её до полуфинала) уступила безусловному фавориту группы Е итальянской «Перудже» 0:3. Правда, во второй и третьей партиях гостям пришлось непросто — они выиграли с минимальным перевесом. Отличились тогда два доигровщика — бразилец, между прочим, олимпийский чемпион—2016, и турокНе особенно смотрелся в той встрече ещё один олимпийский чемпион, но 2000 года 37-летний сербский диагональный с итальянским паспортом: всего семь реализованных атак из 18 и один результативный блок на счету знаменитого ветерана. Но это ни о чём не говорит — всем известно, как в самый нужный момент может сыграть Иван «Грозный». Иными словами, оставлять его без внимания блокирующих не приходилось.Не знаю, просто не интересовался, чем занимались игроки «Халкбанка» после той домашней встречи 7 декабря, скорее всего, сыграли матч или два в чемпионате своей страны. А вот белгородцы провели напряжённую неделю в холодном Сургуте, добыв бронзу в «Финале шести» Кубка России, потом не без проблем добирались домой с задержкой из-за неисправности самолёта Аэрофлота. А ещё через пару дней российскому клубу предстоит завершать первый круг чемпионата России в Уфе.Не исключаю, что ещё и поэтому почти не выходил на площадку в Сургуте— матч с «Халкбанком» представлялсяс помощниками важнее кубковых разборок внутри страны.К удивлению хозяев, турки приехали в Белгород без своего травмированного бразильского лидера. Его место в стартовом составе гостей занял белорус, долгие годы выступавший в чемпионате Польши.К первому техническому перерыву белгородцы впереди — 8:6. Символично, что эйсотправил команды на эту паузу. А после перерыва благое дело продолжил, отличившись дважды кряду. И Плачи ничего не оставалось, как взять перерыв. Но и это не спасло игроков «Халкбанка». К тому же леворукий диагональный «Белогорья» и в атаке практически не промахивался. 16:10.После очередного очка с подачи Мусэрского турки вынуждены были во второй раз собраться на тренерскую установку. Не исключаю, что Плачи с удовольствием бы ещё раз призвал своих игроков к более серьёзному отношению к приёму белгородских подач, но все прописанные правилами тайм-ауты были использованы. Более чем убедительная победа белгородцев в партии — 25:14.То ли чересчур спокойными вышли хозяева на второй сет, то ли соперник настроился по-иному, но уже после первых розыгрышей Косарев взял тайм-аут. На табло горели цифры 5:2 в пользу «Халкбанка». Наставления возымели действие — 5:5 и 8:7 к первому официальному антракту.Тем не менее ведомые Мильковичем партнёры никак не собирались уступать. Да и меткость подающих «Белогорья», добывших 5 очков на подаче в первом отрезке, во втором в этом элементе нарушилась, и в атаке мяч никак не хотел попадать в квадрат — 16:14 в пользу «Халкбанка».Ещё очко добыли гости сразу после перерыва. И удерживали этот перевес до счёта 19:16, когда белгородцы вновь собрались на совет. После очередной ошибки Жигалова при вводе мяча в игру появился. Вернулся в игру после короткого перерыва, но и это поначалу не помогло — по-прежнему "+3" у «Халкбанка».Тем не менее россияне после эйса Данилова смогли выровнять ситуацию — 23:23. Теперь уже Плачи взял перерыв — и турки заработали сетбол. Жигалов, вновь появившийся на площадке, отыграл мяч, затем Мусэрский приплюсовал очко блоком.Турки не уступали: ещё один сетбол получили, но не смогли им воспользоваться. А решающее очко принёс своей команде её капитан Хтей — 30:28.И в третьей партии хозяевам не удалось оторваться с самого начала — пока силы были, Милькович был в ударе и в атаке, и на блоке. 8:7 повёл «Халкбанк». Так продолжалось, пока на линии не оказался— после его подач хозяева вышли вперёд. К перерыву 16:14.Когда белгородцы повели 19:16, казалось, ещё совсем немного — и желанная победа будет достигнута. Соперник «огрызнулся» было пару раз, да так, что Косареву ничего не оставалось, как собрать своих на разбор ошибок. Тут же Жигалов добыл важное очко, к тому же турки сплоховали сами — 24:21. Плачи ещё на что-то надеялся, взял перерыв, но блок «Белогорья» оказался непробиваемым. 25:21 и 3:0 в день 40-летия клуба.Непростую победу одержали россияне. И совершенно очевидно, в ответном матче в Анкаре им придётся гораздо сложнее, если все игроки турецкой команды будут в строю.