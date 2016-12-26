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175 лет назад 2016
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Яркие моменты 13-го тура мужской Суперлиги
Фото: volley.ru
Текст: Ольга Быченкова

Чёртова дюжина. Как закрывался первый круг чемпионата Суперлиги

Тур, завершающий одновременно и календарный год, и первый круг чемпионата, оказался богатым на события, но позиции лидеров не поколебал.
26 декабря 2016, понедельник. 12:15. Волейбол
Поздравить своих болельщиков с наступающим Новым годом – дело архиважное и архинужное: медиабойцы большинства клубов сейчас как раз этим и занимаются, периодически «вытаскивая» и отвлекая игроков от основных дел. Волейболисты же предпочитают поздравлять фанатов и самих себя по старинке – победами. Это и в самом деле приятно: что может быть лучше, чем уйти на новогодние каникулы в приподнятом настроении?

Заключительный тур уходящего года оказался насыщенным на события, впрочем, далёких от каких бы то ни было сенсаций – с некоторыми натяжками во всех матчах произошло то, что и должно было произойти. Из приятного стоит отметить возвращение в строй диагонального «Урала» Павла Мороза и блокирующего «ФАКЕЛА» Ильи Власова, пропустивших большую часть сезона из-за травм и операций.

Нецентральный центральный


Матч между ныне третьим в турнирной таблице «Локомотивом» и четвёртым «Кузбассом» ожидался с большим интересом и не без оснований считался центральным в туре – и новосибирцы, и кемеровчане показывают интересный и содержательный волейбол.
Увы, на этот раз содержания явно недоставало: обе команды много ошибались и будто отбывали номер на площадке, одной ногой находясь уже на каникулах. Впрочем, сухая победа «Локомотива» со счётом 3:0 в должной мере всей борьбы, скорее, не отражает – уж на одну партию подопечные Туомаса Саммелвуо наиграли точно. И отсутствие Виктора Полетаева не должно вводить в заблуждение: диагональный кемеровского клуба, конечно, делает для своего коллектива очень много, но у «Кузбасса» есть и другие резервы, которые, впрочем, не сработали должным образом.

Наверное, Романасу Шкулявичусу немного не хватило игровой практики – Полетаев в хорошем физическом состоянии оставляет ему немного шансов, а Николай Павлов – слишком закалённый боец и дуэль диагональных выиграл с преимуществом. К слову, если опираться лишь на статистику, можно сказать, что и Павлов, и Шкулявичус ошиблись, например, одинаковое количество раз (по четыре), однако те, кто смотрел эту встречу, могут припомнить и другие моменты. Павлов же не позволяет себе ошибаться в стыковых эпизодах, в чём и разница.

Уфимские сюрпризы


Перед началом этого тура ваш автор высказала предположение, что у «Белогорья» в Уфе могут возникнуть серьёзные проблемы. В общем-то, не опираясь на факты, интуитивно – о состоянии здоровья ведущих белгородских игроков известно не было. В итоге в столице Башкирии не смог сыграть Дмитрий Мусэрский, хотя проблемы «Белогорья» были в другом месте, на задней линии. Впрочем, психологическая атака в лице Дмитрия у сетки или в зоне ввода мяча в игру ещё никогда не мешала. И пока «Урал» радостно «прихлопывал» соперника подачей, с гиканьем добивая поднятое в защите и доведённое до Дмитрия Ковалёва, сыгравшего один из лучших своих матчей, гости искали шансы.
Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 25 декабря
13-й тур
«Локомотив» — «Кузбасс» — 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)
«Югра-Самотлор» — «НОВА» — 1:3 (25:22, 16:25, 20:25, 25:27)
«Нефтяник» — «Енисей» — 2:3 (25:23, 24:26, 22:25, 25:22, 13:15)
«Урал» — «Белогорье» — 3:1 (25:18, 26:24, 21:25, 25:21)
«Газпром-Югра» — «Динамо-ЛО» — 1:3 (25:16, 23:25, 19:25, 21:25)
«Зенит-Казань» — «Динамо» Кр — 3:0 (25:13, 25:16, 25:17)
«Динамо» М — «ФАКЕЛ» — 3:1 (27:25, 25:18, 24:26, 25:22).

Нашли их уже во второй партии, однако воспользоваться не смогли – Ковалёв переключил внимание с Егора Феоктистова на Андрея Куцмуса, и ни тот, ни другой своего связующего не подвели. А вот белгородские доигровщики порадовать не смогли: Сергей Тетюхин и Ян Ерещенко, а следом и Ярослав Подлесных испытывали трудности с приёмом подач, откуда и вытекало большинство сложностей гостей. Тетюхин отрабатывал для команды в зоне подачи и стелился в защите, однако его самоотверженность ситуацию не сильно изменила, да и показалось, что Сергею Юрьевичу… немного некомфортно. Возможно, что-то не так с его самочувствием. Тем не менее «Белогорье» проиграть вчистую позволить себе не могло и штурмовало «Урал» в третьем сете – Борису Гребенникову пришлось заменить недавних героев, но дивидендов это не принесло. Разве что Андрей Колесник разогрелся на четвёртую партию, в которой он совсем уже расправил крылья и выглядел настоящим орлом. Его усилия помогли одолеть белгородцев, и обойти их в турнирной таблице – неплохое окончание года для «Урала», тем более держа в уме то, с каким скрипом порой продвигался башкирский клуб по чемпионату.

Васильев и его «заработки»


«Нефтяник» второй раз подряд выдал на-гора второй же подряд отличный матч, но снова проиграл… Как и в поединке в Новокуйбышевске, оренбуржцы уступили лишь на тай-брейке, безусловно, нервном и ровном – только на этот раз дома, и в матче с «Енисеем». Фаворитами как раз считались красноярцы, приехавшие, правда, без затемпературившего и разболевшегося лидера Алексея Спиридонова, но приехавшие, разумеется, только побеждать.

Равный и изобиловавший красивыми моментами напополам с многочисленными ошибками волейбол отражён в счёте – во всех пяти сыгранных партиях разница в счёте между победителями и проигравшими минимальна. При этом диагональный «Нефтяника» Виталий Васильев в очередной раз приносит своей команде сумасшедшее количество очков – после 37 в Новокуйбышевске 32 в матче с «Енисеем». Семь блоков, уготованных для диагонального красноярцами, не должны вводить в заблуждение – за матч Васильев атаковал 45 раз, столько же, сколько оба доигровщика, вместе взятых. Понятно, что зачастую блокирующие «Енисея» даже не пытались закрывать кого-то, кроме него. К слову, 62% результативности – великолепный показатель для диагонального игрока, если бы…

…Готова биться об заклад, что эти гигантские куски личного статистического пирога яркий парень Виталий, уже почти догнавший в результативности Полетаева и Алексеева, готов махнуть не глядя на хотя бы одну лишнюю победу своего «Нефтяника». А лишних побед, понятно, не бывает. Тем паче что его усилиями оренбуржцы лидировали в укороченной пятой партии – 12:9, однако не дожали, сначала позволив догнать и сравнять счёт – 12:12 (в состояние священного гнева пришёл Александр Мочалов), а затем и вовсе уступили.
Чемпионат России. Суперлига
Положение команд после 1-го круга
1. «Зенит-Казань» — 38 очков
2. «Динамо» М – 32
3. «Локомотив» — 29
4. «Кузбасс» — 27
5. «Урал» — 24
6. «Белогорье» — 23
7. «ФАКЕЛ» — 20
8. «НОВА» — 17
9. «Газпром-Югра» — 15
10. «Динамо-ЛО» — 14
11. «Югра-Самотлор» — 13
12. «Енисей» — 12
13. «Нефтяник» — 6
14. «Динамо» Кр – 3.

Победный рецепт сосновоборцев


Трёхнедельная пауза победную поступь «Динамо-ЛО» не остановила: выездное турне в гости к конкурентам завершилось тремя победами из трёх возможных. Хотя триумф в Сургуте предполагали немногие – фаворитом всё же считался более опытный коллектив. По ходу первой партии мало кто мог предположить итоговый результат – сосновоборцы отдали её без какой-либо борьбы. «Газпром-Югра» полностью лишил гостей доводки, связав руки морским узлом связующему «Динамо-ЛО» Денису Петрову и вынудив Олега Согрина поменять одного из лидеров последних матчей – доигровщика Александра Петрова. Стоя под артобстрелом хозяев, команда из Ленинградской области где-то и усыпила игроков «Газпрома-Югра» — во втором сете куда всё подевалось? А уж пользоваться ошибками соперника умеет любой коллектив Суперлиги.

Сведённое к минимуму количество собственных ошибок, планирующая подача в Александра Волкова и Евгения Андреева – и приём выбит уже у хозяев. На кураже и эмоциях сосновоборцы перестали замечать в атаке блок «Газпрома-Югра», а обидные для сургутян эйсы простыми перекидками мяча через сетку продолжали падать раз за разом – порой эйсы эти были решающими. Петров получил возможность вести вариативную игру, равномерно загрузив и края, и центр сетки – сложная четвёртая партия, которую «Газпром-Югра» поначалу намеревался выиграть, осталась за гостми, а вместе с ней и матч.

Москву отстояли


Один из самых интересных матчей тура состоялся в Москве – к сожалению, увидеть его толком тем, кто не попал на улицу Лавочкина, не удалось. Качество трансляции в Интернете не просто оставляло желать лучшего, оно было никаким – для иногородних поклонников волейбола мечты увидеть игру двух интересных коллективов, зачастую устраивающих между собой настоящие «мясорубки», так и остались мечтами. Ну да это, конечно, не моё дело.

Рассказать об этом матче, не присутствуя на нём, можно лишь приблизительно, опираясь на статистические материалы, любезно предоставленные пресс-службой новоуренгойцев. Отметим возвращение в строй блокирующего «ФАКЕЛА» Ильи Власова, которого сразу и с удовольствием загрузил в атаке Игорь Колодинский – и с прооперированным мениском этот парень продолжает летать выше многих. Впрочем, чтобы обыграть нынешнее московское «Динамо», да ещё и очевидно рассерженное четвёртым местом в «Финале шести» Кубка России, возвращения Власова недостаточно.

Переломив ход неудачно складывающейся первой партии, отыграв четыре очка отставания (17:21) не без помощи подач Константина Бакуна, столичная команда рьяно бросилась выигрывать концовку на балансе – и выиграла, остановив лидера «ФАКЕЛА» Егора Клюку. Переживавший и расстраивающийся новоуренгойский коллектив переживал и расстраивался всю следующую партию – Юрий Бережко и Александр Маркин сделали эти чувства для соперников ещё сильнее, после чего гости пришли в себя. Однако повторить прошлогодний финт и взять штурмом динамовцев в Москве «ФАКЕЛУ» не удалось – Дмитрий Щербинин был слишком хорош на блоке, а Константин Бакун – в атаке. Новоуренгойцам же очевидно не хватает агрессии Дмитрия Волкова и свежести Егора Клюки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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