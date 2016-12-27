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175 лет назад 2016
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Волейбол. Суперлига. Итоги первого круга
Фото: РИА Новости
Текст: Лев Россошик

Неприступный «Зенит». Итоги первого круга чемпионата России

Позади 13 туров чемпионата России. Анализируем первый круг и начинаем с лидирующей группы – от «Зенита» до «Кузбасса».
27 декабря 2016, вторник. 13:45. Волейбол
→ Турнирная таблица чемпионата России

Неприступный «Зенит»


При всём том, что уже сегодня, более за чем три месяца до завершения регулярной части чемпионата страны (второй круг пройдёт с 8 января по 8 апреля 2017 года) можно совершенно чётко назвать команду, которая победит в этом полугодовом марафоне, турнир получился во многом непредсказуемым. «Зенит-Казань», действующий чемпион России и Европы, побалансировав некоторое время в головке «пелотона» с «выскочкой» из Новосибирска, до момента, пока «Локомотив» не потерял первое очко в соседнем Красноярске, затем уютно обосновался на лидирующей позиции и, не проиграв ни одного матча, пришёл к предварительному финишу с шестиочковым запасом от первого из преследователей — московского «Динамо».

При этом успел слетать в Бразилию, сыграть в тяжелейшем, прежде всего по тем условиям, в каких пришлось выступать, чемпионате мира для клубов, и вернуться оттуда с серебром. А ещё завоевать в третий раз подряд Кубок России и провести два тура в Лиге чемпионов. Можно понять непростую ситуацию, в какой оказался
лидер волейбольной Европы, даже немного посочувствовать ведущим игрокам «Зенита», на которых легла колоссальная нагрузка. И за всё это время казанцы потерпели одно-единственное поражение от бразильской «Сада Крузейро», которое всё равно рука не поднимается отнести в пассив команды. Опять-таки, принимая во внимание все обстоятельства, связанные с этой встречей на другом краю света.

Впрочем, на то зенитовцы и занимают место в авангарде, чтобы быть готовыми к подобным испытаниям, которых во второй половине чемпионата будет ничуть не меньше. Ведь даже если всё пройдёт без сучка и задоринки в домашнем турнире, завершение группового этапа, а затем игры плей-офф Лиги чемпионов могут оказаться архинепростыми. Имею в виду прежде всего очень крепких по составу и выучке вероятных соперников из Италии и Польши (то, что почти все прочие клубы на пути к этой стадии турнира отсеются, почти не сомневаюсь).

Вариант устроить себе более облегчённый проход на самый верх, конечно, есть — например, попросить в Казань «Финал четырёх», что освободит от матчей «олимпийки», но зато потребует определённых финансовых затрат.

Что отличает сегодня лидеров российского чемпионата? Прежде всего наличие в команде двух едва ли не лучших в мире иностранных игроков, причём достаточно дефицитного амплуа, — Вилфредо Леона и Мэттью Андерсона. Совершенно иначе по сравнению с летним — олимпийским — вариантом смотрится, похоже, наконец-то оправившийся от различных болячек Максим Михайлов. Да если бы наш лучший диагональный в таком стиле мог сыграть в Рио, быть российской сборной в призёрах как минимум.
Казанский «Зенит» выиграл все 13 матчей в первом круге чемпионата России.
Едва ли не вторую молодость переживает Алексей Вербов, стабилен Александр Бутько. Пришёлся ко двору и быстро освоился в новом коллективе Артём Вольвич, да и оба его партнёра по амплуа — Андрей Ащев и Александр Гуцалюк — как и прежде, общей картины не просто не портят, а добавляют свои яркие тона к портрету команды.

Непредсказуемое «Динамо»


Москвичи, прошлогодние серебряные призёры чемпионата, начали многомесячное соревнование с двух поражений — от «Зенита» и «Кузбасса». И хотя в дальнейшем осечек не случилось, игру команда показывала неубедительную. На какое-то время выбыл однозначный лидер и капитан команды Сергей Гранкин, что также не могло не сказаться на результате.

В конце концов руководство усилило тренерский штаб более опытным Юрием Маричевым, который, наполучав шишек в женском волейболе, с радостью вернулся в мужской. И после этого столичная команда прошла отрезок чемпионата без потерь, споткнувшись в «Финале шести» Кубка России в Сургуте, дважды уступив «Белогорью», которое, кстати, за несколько дней до этого уступило москвичам на своей площадке в календарном матче чемпионата. Повлияет ли эта относительная неудача на дальнейшее выступление опытного клуба, время покажет.
После прихода в «Динамо» Юрия Маричева столичный клуб не проиграл в чемпионате ни одного матча.
Отмечу лишь, что с появлением Маричева стабилизировался стартовый состав «Динамо», которому вправе позавидовать многие. Про Гранкина я уже упоминал. За проведённые в составе несколько месяцев влился в коллектив Константин Бакун, хороша пара доигровщиков Юрий Бережко и Александр Маркин, стабилен в центре сетки и на подаче Дмитрий Щербинин, в последнее время разыгрался Алексей Остапенко, а ведь есть ещё и мощный Игорь Филиппов. Плюс два опытнейших либеро — Артём Ермаков и Роман Брагин. Кстати, и игроков, реже появляющихся на площадке, как-то не пристало даже называть дублёрами — Павел Круглов, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Сергей Антипкин

У динамовцев как участников Лиги чемпионов также предполагается непростой календарь во второй половине чемпионата. Однако, судя по составу квартета, в котором выступают москвичи, они просто обязаны попадать в «Раунд 12» главного европейского клубного турнира. А там — как карта ляжет, то есть как жеребьёвка сложится.

К тому же очень важно не растрачивать очки и в домашних играх: если столичная команда сохранит за собой занимаемое ныне второе место, то получит некоторую передышку — будет освобождена от раунда плей-офф и сразу квалифицируется в «Финал шести» в первой декаде мая.

«Локомотив» прибавил скорость


Как только в канун сезона появилась информация о том, что новосибирскую команду возглавил болгарский специалист Пламен Константинов, порадовался за «железнодорожников», потому что хорошо знаком с некогда известным игроком, а ныне тренером. И методы его работы мне известны, и отзывы волейболистов, которые играли под руководством болгарина, блестяще говорящего по-русски, были исключительно положительными. К тому же в числе новых подопечных Константинова оказались хорошо ему знакомые нынешние лидеры «Локо» Николай Павлов и Сергей Савин, два года назад выступавшие за почившую в бозе нижегородскую «Губернию», руководимую в то время болгарским специалистом.
Дмитрий Щербинин из московского «Динамо» является лучшим блокирующим нынешнего чемпионата — 41 очко.
На мой взгляд, усилили сибирский коллектив и два волейболиста сборной США — братья Кавика (старший) и Эрик Шоджи, которым, разумеется, понадобилось какое-то время на адаптацию в незнакомой среде. Но сейчас, похоже братья уже окончательно забронировали места в стартовом составе. И тот факт, что «Локо» долгое время находится в лидирующей группе, и участие команды в недавнем финальном матче за Кубок России подтверждают серьёзность намерений коллектива прорваться во второй раз в своей истории на российский пьедестал.

Серьёзные претензии «Кузбасса»


Как-то неоднозначно восприняла волейбольная общественность назначение главным тренером кемеровской команды, которая из года в год безуспешно стремилась попасть в еврозону, то бишь, в пятёрку сильнейших, финского специалиста Туомаса Саммелвуо. В России он был известен как игрок, причём из тех, что звёзд с неба не хватал, но был этакой рабочей лошадкой. Кстати, несколько лет назад его назначили главным тренером сборной Суоми, когда он ещё выходил на площадку в майке новосибирского «Локо».

И вот возвращение в Россию в новом качестве. И, как оказалось, финн со своим неизменным помощником — итальянцем Николой Джолито — пришёлся ко двору: игра «Кузбасса» приобрела более ограненный вариант. Не без помощи двух молодых волейболистов, арендованных у именитых клубов — связующего Павла Панкова и диагонального Виктора Полетаева.

Последний, просидев несколько лет за спиной самоеда Михайлова, помог «Зениту» выиграть золото чемпионата страны два года назад, когда лидер команды был травмирован. Но, чтобы совершенствоваться, раскрыться во всю свою силу, леворукому Полетаеву нужна была постоянная практика. И он её получил именно в «Кузбассе», став подлинным лидером команды. Не исключаю, играй он в последнем матче первого круга в Новосибирске, матч мог сложиться совсем по-иному.

Полагаю, что 8 января мы сможем в этом убедиться, ведь команды вновь выйдут на площадку, только на сей раз в Кемерово.

Ещё об одной особенности тренерского подхода Саммелвуо. В разговоре со мной он утверждал, что в его коллективе нет деления на основных и резервных игроков. И в одном из матчей неожиданно выпустил в стартовой шестёрке Сергея Никитина, который обычно коротал время в квадрате запасных, чаще выходя исключительно на подачу. А тут — в старте. И что же? После этого случая в компании с запасными обосновался опытный немец Себастьян Шварц — Никитин вытеснил его из основного состава.

Обратил бы внимание ещё на два момента: очень своевременные выходы на площадку вместо Панкова «мэтра» Сергея Макарова, которые не раз помогали команде изменить ситуацию на площадке, и стабильную игру во всех без исключения элементах Антона Карпухова, на которого я бы обратил внимание тренеров сборной, памятуя, что самое дефицитное амплуа в отечественном волейболе — доигровщик.

Полагаю, во второй половине турнира «Кузбасс» постарается прорваться в «Финал шести» и занять-таки заветное пятое место. А ведь может и на медали замахнуться. Почему бы и нет?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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