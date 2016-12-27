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175 лет назад 2016
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Московское и казанское «Динамо» разыграют Кубок России
Фото: dinamo-kazan.com
Текст: Ольга Быченкова

Кубок России. Судьбу трофея решат два «Динамо»

«Протон» и «Енисей» будут бороться лишь за бронзовые медали Кубка России. Судьбу трофея решит «эль класико» женского российского волейбола.
27 декабря 2016, вторник. 22:30. Волейбол
Пустынные трибуны казанского Центра волейбола «Санкт-Петербург» невольно вызывают ассоциации со столь же грустной картинкой с «Финала шести» мужского Кубка России. Кажется, интерес ко второму по престижности в России волейбольному соревнованию зашкаливает с приставкой «анти». Печальные тенденции. Это из неприятного.

Но ближе к теме – трибуны «Санкт-Петербурга» на ближайшие два дня привечают четыре команды, поборовшиеся на полуфинальном этапе Кубка России, в женском волейболе носящего имя Гиви Ахвледиани.
«Енисей» и казанское «Динамо» обошлось без потрясений, приобретений и потерь в своих составах. «Протон» приехал без своего лидера Нелли Алишевой, а московское «Динамо» накануне подписало контракт с примой сборной Доминиканской Республики Бетанией Де ла Крус. «Это ж-ж-ж неспроста!» — сказал бы Винни-Пух, и был бы прав. Разгрузить Наталию Гончарову в атаке и добавить веса мощи московской команды доминиканская нападающая очень даже способна даже после операции. Что она и показала в первом же матче за новую команду.

Финалист № 1. «Динамо» (Москва)


В равном дебюте команды испытывали друг друга, памятуя о затяжном поединке в чемпионате (он был сыгран в Красноярске и завершился победой москвичек только в пятой партии), присматривались и осторожничали. Осторожничали, к слову, в основном столичные волейболистки – и, пока Екатерина Панкова заигрывала в атаке Бетанию де ла Крус, «Енисей» успел к техническому перерыву первым – 8:7. Впрочем, это быстро закончилось: заработала во всю мощь вторая зона «Динамо» в лице Наталии Гончаровой, Панкова подключила центр сетки, и ко второй обязательной паузе об эфемерных сложностях старта москвички уже не вспоминали – 16:12. После перерыва отстояла целую вечность на подаче Панкова, позволив блоку своей команды несколько раз подряд прикрыть в атаке Анну Лазареву (кстати, воспитанницу «Динамо», играющую за красноярский клуб на правах аренды) – 22:13, а завершился сет эйсом в либеро Аллу Галкину – 25:16.
Кубок России. Женщины. «Финал четырёх». Казань, 27 декабря
½ финала

«Динамо» (Москва) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:16, 25:14, 25:17).
«Динамо» М: Панкова (1) – Гончарова (20), Де ла Крус (15) — Щербань (6), Поляк (7) – Фетисова (7), Малова (л) — старт, Бавыкина, Ветрова (2).
«Енисей»: Ефимова (4), Гарелик (5), Кузнецова (2), Фролова (8), Осичкина (3), Перетятько (2), Галкина (л) — старт, Манзюк (4), Шкурихина, Щеглова (1), Лазарева (6), Евтеева.

Вторая партия началась для динамовок ударно – 4:0 на подачах Яны Щербань. До первого технического перерыва доминиканский новичок столичной команды Де ла Крус успела показать себя и как грамотный защитник, располагающийся точно по месту, и как отличный нападающий игрок – 8:3. Наставник «Енисея» Сергей Голотов принялся тасовать состав, и в какой-то момент это принесло свои плоды, красноярские волейболистки сократили отставание до «-3» — 7:10. Однако на этом короткое счастье сибирячек закончилось: Майя Поляк внимательна на сетке, а Гончарова достаточно убедительна в атаке – 16:10. В заключительном игровом отрезке у красноярской команды совсем уж разладился приём, а сверхуверенные действия Веры Ветровой, сменившей на связующем посту Панкову, слаженно и оперативно довели партию до логического завершения – 25:13.

На старте третьего сета красноярские волейболистки пытались навязать борьбу: отыгрались с 0:4 усердиями капитана Марии Фроловой, на чьей «совести» и удачная атака, и эйс в Щербань. Но дальше дело не пошло: Поляк и Де ла Крус выступили дуэтом, и быстро отправили команды на первый обязательный перерыв при комфортном преимуществе «Динамо» — 8:4. Ещё один микрорывок «Енисея» — и Юрий Панченко потребовал тайм-аутов и внимательности от своих подопечных. Это подействовало – москвички вернули себе «+4» на табло, однако наставник столичной команды на всякий случай продолжил грозно посматривать девушек и во время второго технического перерыва. В дальнейшем «Динамо» себе минут расслабленности не позволяло: Де ла Крус атаками довела дело до 20:13, и отправилась отдыхать, уступив место Анастасии Бавыкиной. Завершить матч было делом техники для главных, пожалуй, фаворитов «Финала четырёх» — и пара неприятных эпизодов в виде блока «Енисея» Гончаровой или ошибок Бавыкиной у сетки так и остались лишь эпизодами. 25:17, победу московского «Динамо» запротоколировала атака московской примы из четвёртой зоны.

Финалист № 2. «Динамо» (Казань)


Несколько горячее вышел второй поединок дня: казанскому «Динамо», хозяйкам «Финала четырёх» противостоял «Протон» из Саратовской области, базирующийся в городе Балаково. Без своего лидера диагональной Нелли Алишевой, но с Екатериной Ениной и Анной Макаровой, «Протон» дерзко бросался на казанского гранда – и не без успеха. Правда, пришлось сразу заменить Сильви Уаттару, у которой, по мнению Романа Кукушкина, не пошла игра. К первому техническому перерыву стартового игрового отрезка команды пришли практически вровень, с теоретическим преимуществом хозяек – 8:7. В дальнейшем балаковские девушки даже вышли вперёд, но на подачах Дарьи Столяровой упустили инициативу, а на главенствующие роли вышел казанский блок, дважды приструнивший Макарову. Кукушкин заменил Лору Китипову на Елену Новик, а подачи номинального либеро Дарьи Талышевой, вышедшей в майке полевого игрока и подменившей Макарову, восстановили паритет – 12:12. Определиться до второго технического перерыва, кто царь горы, и кому уходить в отрыв, соперницы так и не смогли, но лидерами ушли казаночки – Старцева исполнила скидку — 16:15.

Сразу после перерыва на подачах вышедшей выводить в отрыв казанское «Динамо» Юлии Подскальной у «Протона» нарисовались серьёзные проблемы в приёме – 19:15, и отыграть это отставание у балаковских волейболисток до конца партии не получилось. Снявшись при помощи атаки Ениной в центре сетки, гостьи предприняли ещё одну попытку броситься в погоню – безуспешно. Казаночки усилиями Элицы Василевой и Столяровой спокойно и уверенно довели дело до победы в первой партии – 25:18.
Кубок России. Женщины. «Финал четырёх». Казань, 27 декабря
½ финала

«Динамо» (Казань) – «Протон» (Саратовская обл) – 3:1 (25:18, 19:25, 25:15, 25:10).

А вот начало второго сета остаётся за «Протоном». Отличные подачи Гансонре и блоки Макаровой для Столяровой вынудили Ришата Гилязутдинова взять тренерский тайм-аут ещё до первого технического перерыва, а после этой паузы не удалась атака Марине Марюхнич – 3:8. На подачах Ирины Заряжко казаночки были близки к тому, чтобы сравнять счёт, но «Протон» получил заряд бодрости и хорошего настроения, выиграв затяжной розыгрыш при 13:11. Трижды за эпизод защитницы гостевой команды отрабатывали на полную катушку, трижды же «Динамо» организовывали атаки, а четвёртую остановил блок коллектива из Саратовской области. Вскоре Подскальная не попала в площадку, выполняя атаку, а на второй обязательный перерыв команды отправила атака Макаровой – 16:13.


Новая погоня казанским «Динамо» была организована на подачах Подскальной – тут и спорный мяч, и эйс в Макарову – 16:17, но Макарова исправилась в следующем розыгрыше, а хозяйки площадки сразу же и ошиблись: всё те же «+3» в пользу «Протона» ближе к концовке партии – 20:17. Две рисковые передачи сначала Евгении Старцевой, а затем и Ирины Филиштинской для Василевой завершились торжеством балаковского блока, а Халецкая поставила точку в партии – 25:19, и равный счёт в противостоянии – 1:1.
Третий игровой отрезок остался за хозяйками «Финала четырёх» — ко второму техническому перерыву (16:11) Филиштинская определилась с направлениями атаки – на Ирину Воронкову и, эпизодами, на Столярову. В это же время Китипова отчаянно надеялась на Валерию Зайцеву в центре сетки и Халецкую в диагонали, но этот номер проходил не всегда. Очки же «Протону» удавалось зарабатывать, в основном, атаками Гансонре и ошибками соперниц. Поддавив подачей Воронковой, казанское «Динамо» увеличило отрыв и спокойно завершило партию в свою пользу – 25:15.

Исход встречи стал ясен на старте четвёртого сета – «Протон» не справился с подачами Воронковой – 0:5. Собрать своих подопечных в тайм-ауте Роману Кукушкину не удалось, замена Китиповой на Новик также ни к чему не привела, и большой взрыв так и остался теорией. 5:0 в пользу «Динамо» трансформировались в 8:0, и задорные мелодии понеслись под своды казанского Центра волейбола «Санкт-Петербург». Пока гостьи тщетно пытались оправиться от морального нокаута, казаночки в тренировочном режиме приближали окончание матча: первые темпы, атаки Василевой с задней линии, эйсы Заряжко… — 16:4. Ничего не изменилось и в заключительных эпизодах – всё то же давление «Динамо», и безуспешные попытки «Протона» взять себя в руки. 25:10 — удручающее окончание матча для балаковской команды и триумфальная точка Василевой в матче атакой с задней линии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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