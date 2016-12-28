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Волейбол. Суперлига
Фото: volley.ru
Текст: Лев Россошик

Удивляющий «Урал». Итоги первого круга чемпионата России

Продолжаем подводить итоги первого круга чемпионата России. Во второй части – от «Урала» до краснодарского «Динамо».
28 декабря 2016, среда. 19:30. Волейбол

«Урал» — 5-й, «Белогорье» — 6-е: неожиданность или закономерность?


Пятая позиция уфимской команды после первого круга — итог достаточно неожиданный. Нисколько не умаляя заслуг коллектива Бориса Гребенникова, всё же объективности ради должен сказать, что «Белогорье» прилетело в Уфу на последний матч круга совсем не в том виде, в каком, надо полагать, встретит того же соперника 8 января в своём «Космосе»: провести шесть матчей меньше чем за две недели с перелётами и задержками в аэропортах, с половиной больных в составе, в том числе ведущих — Дмитрия Мусэрского и Тараса Хтея, задача, которая сегодняшнему белгородскому клубу не по плечу. И без того титулованный клуб, ведомый многожильным Сергеем Тетюхиным, совершил маленькое чудо, удачно сыграв в кубковом «Финале шести», и, как уже упоминал, одержав при этом две победы над москвичами.

Глядя на сегодняшние действия Мусэрского, пока он не затемпературил, не раз говорил сам себе, как же не хватало этого игрока в Рио. Ведь если бы он перед Олимпиадой демонстрировал такую же игру, Алекно непременно включил бы его в состав. А сборная России с Мусэрским (добавил бы и Хтеем, который, опять-таки в полном здравии, демонстрировал отличный волейбол в отдельных матчах первого круга) и без — две разные команды.
Глядя на сегодняшние действия Мусэрского, пока он не затемпературил, не раз говорил сам себе, как же не хватало этого игрока в Рио.

Да, Дмитрий Ковалёв, начав чемпионат страны ни шатко, ни валко, в последних турах значительно прибавил и вновь стал одним из лидеров «Урала». Почему у этих ребят не получилось летом? Вопрос, похоже, так и останется риторическим — Игры в Рио уже стали фактом истории.

Из уфимских игроков порекомендовал бы будущему руководству сборной России внимательнее приглядеться к Егору Феоктистову, некогда очень заметному в национальной молодёжной команде, но затем неоправданно забытому.

А многие проблемы «Белогорья» отношу к очень неровной игре диагональных — Романа Данилова и Максима Жигалова. И Александру Косареву приходится угадывать, у кого из них на сей раз полетит подача и кто из этой пары в атаке не оплошает.

Временно притухший «ФАКЕЛ»


Вот в этом нисколько не сомневаюсь. Эпидемия травм ведущих волейболистов, причём с самого начала чемпионата, не позволила этой команде проявить себя в первом круге многомесячного турнира. То, что волейболисты из Приполярья добились права сыграть в кубковом финальном раунде, — факт отрадный. Но выставить в Сургуте свой реальный состав и показать достойную игру «ФАКЕЛ» был не в состоянии — на замену могли выйти желторотые юнцы, которым не было ещё и 20,
а основу на сей раз, не считая Игоря Колодинского — этакого пушкинского Дядьки Черномора, составляли как раз 20-летние, среди которых разве что Егор Клюка уже немного поднабрался опыта, да и тот не мог выступать в полную силу из-за болей в коленях.

Хочется верить, что самый молодой коллектив Суперлиги, когда все «калеки» встанут в строй, ещё проявит себя и продемонстрирует свою истинную силу и в чемпионате страны, и в Кубке вызова, в котором в этом году дошёл до финала. Пора делать шаг вперёд, особенно сейчас, когда у команды появилась замечательная база, а зрители заполняют зал, невзирая на 40-градусные морозы.

«НОВА», «Газпром-Югра» и другие соискатели места в плей-офф


Уже упоминал, что две первые команды по итогам регулярного чемпионата напрямую квалифицируются в «Финал шести». А вот клубам, оказавшимся после двух кругов на местах с 3-го по 10-е, предстоит провести так называемый отборочный тур до двух побед: 3-я команда сыграет с 10-й, 4-я с 9-й, 5-я с 8-й и 6-я с 7-й. Победители этих пар пополнять шестёрку, которая и поведёт борьбу за награды.
Хочется верить, что самый молодой коллектив Суперлиги, когда все «калеки» встанут в строй, ещё проявит себя и продемонстрирует свою истинную силу

Команды, занявшие на предварительном этапе 12-ю и 13-ю строчки в таблице чемпионата, проведут переходный турнир в последнюю декаду апреля с клубами, финишировавшими в Высшей лиге «А» на 2-м и 3-м месте. Ну а неудачник, оказавшийся 14-м, перейдёт классом ниже. Вместо него в Суперлигу войдёт победитель второго дивизиона.

Взглянув на сегодняшнюю таблицу чемпионата сильнейших, можно без боязни ошибиться назвать тех, кто поведёт борьбу за выживание — краснодарское «Динамо» и «Нефтяник» из Оренбурга. И с первых же матчей второй части турнира каждое выигранное этими командами очко будет отдалять их от края пропасти, а каждое потерянное — приближать неизбежный конец.

Что касается остальных команд, то они будут стараться ни в коем случае не опуститься на сегодняшнюю позицию «Енисея». Приятно удивила не просто высоким местом, но и достаточно поставленной игрой «Нова», оказавшаяся на полпути на 8-м месте с 17 очками. Появление игрока этого клуба Сергея Бусела в числе лидеров турнира по очкам на блоке — факт отрадный. Несомненно усилили коллектив перешедшие из московского «Динамо» Александр Болдырев и из «Урала» Никита Алексеев, который отдельные матчи проводит на уровне, который в случае большей стабильности позволит претендовать молодому игроку на место в числе кандидатов в сборную. Хочется верить, что переезд из Новокуйбышевска в областной центр позволит привлечь на трибуны новых зрителей, которые непременно пополнят ряды постоянных болельщиков клуба.

Уверен, улучшат своё положение в таблице и две югорские команды из Сургута и Нижневартовска. От игры к игре адаптируется к Суперлиге и динамовский коллектив из Ленинградской области.
Приятно удивила не просто высоким местом, но и достаточно поставленной игрой «НОВА», оказавшаяся на полпути на 8-м месте с 17 очками.

А вот что происходит с красноярским «Енисеем», сказать затрудняюсь. Оправданием может служить то, что команда Юрия Чередника сыграла много пятисетовых матчей, и большинство, увы, завершилось не в их пользу. Насчитал пять таковых, в которых была одержана только одна победа. Но та же «НОВА» провела столько же затяжных встреч, а вот выиграла три из них. Потому и занимает место выше.

Впрочем, нас ждёт второй круг чемпионата, который станет не менее любопытным, чем первый. Нисколько в этом не сомневаюсь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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«Динамо» (Москва)
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