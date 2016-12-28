Казанское «Динамо» — трёхкратный обладатель Кубка России

Второй и заключительный день «Финала четырёх» Кубка России среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани начался, как и положено, с матча, в котором разыгрывались бронзовые медали. «Протон» и «Енисей» полноценно и ровно боролись две партии, но всё же с инициативой в руках отдохнувшей на лавке в полуфинале Сильви Уаттары, Анны Макаровой, Екатерины Ениной и подуставшей, но стабильной Анны-Мириам Гансонре. Красноярский лидер Мария Фролова, хотя и сыграла не в пример качественнее себя вчерашней и в каждом сете испытывавшая своими подачами приём команды из Саратовской области, всё же вдохнуть уверенность в партнёров не смогла – «Енисей» проиграл, однако и четвёртое место для сибирского коллектива в этом сезоне – отличное достижение. Ну а подопечных Романа Кукушкина вместе с самим наставником нам остаётся только поздравить: даже без Нелли Алишевой «Протон» сумел завоевать медали Кубка России.На финальный матч «Санкт-Петербург» был заполнен, что не может не радовать – поболеть за своих пришли почти три тысячи зрителей, а камера то и дело выхватывала VIP-гостей – Владимира Алекно, Алексея Вербова, и, разумеется, Екатерину Гамову. У многолетней примы российской сборной и казанского «Динамо» было крайне напряжённое выражение лица, и улыбаться открыто и широко Екатерина Великая начала только при счёте 23:13 в пользу казаночек в четвёртой партии.Это забегая вперёд, до этого момента было ещё далековато.Первая партия матча за Кубок России осталась за казаночками – весь игровой отрезок, начиная с отсечки после первого технического перерыва, москвички догоняли хозяек, набирающих очки серийно: на подачах Ирины Заряжко, например. Игру Бетании Де ла Крус в полуфинале аналитики казанского «Динамо» оценили – в первой партии финала доминиканская девушка силилась находить варианты обойти блок соперниц, а в атаке Екатерина Панкова имела одно надёжное направление – на Яну Щербань. Да и то, порой, блок огорчал. Тем не менее, москвички отыгрались со счёта 9:14 и сравняли ко второму техническому тайм-ауту (на подачах Наталии Гончаровой) – 15:15, однако казанское «Динамо» ошибалось меньше, в защите действовала слаженнее, а Ирина Филиштинская действовала более… дерзко. При двух сетболах казаночек Юрий Панченко отправил на площадку Веру Ветрову, а Ришат Гилязутдинов взял тайм-аут под подачу Гончаровой. Атаку Столяровой закрыл московский блок, однако последний сетбол всё же стал для казанского «Динамо» счастливым – 25:23.А вот начало второй партии осталось за гостьями из столицы – Де ла Крус провела пару мощных атак, не останавливалась Щербань, а вот казанские девушки начали ошибаться – и в приёме, и в нападении. Итогом стало трёхочковое отставание казанского «Динамо» к первому обязательному перерыву – 5:8. Сразу после паузы блок Панковой Ирине Воронковой вынудил Гилязутдинова заменить Филиштинскую на Евгению Старцеву. Ирина Фетисова останавливает подругу по сборной и тёзку – Заряжко, и наставник команды хозяек вынужден был брать перерыв в поисках вариантов съёма с подач Майи Поляк – 6:11.Всё перевернулось с ног на голову ещё до второй обязательной паузы: блок для Гончаровой, ошибка москвичек в атаке и отличные подачи Элицы Василевой. И атакующая чуть ли не со стопроцентным результативностью Столярова – 14:14. Упустив преимущество, столичные волейболистки совсем утратили атакующую мощь, да и удача, стоит отметить, отвернулась – все длительные розыгрыши доставались казаночкам, хотя каждый раз гостьям не хватало малости. Гончарова, Де ла Крус не добивали свои мячи – 18:22, а замена доминиканки на Анастасию Бавыкину дивидендов не то чтобы не принесла. Просто не успела принести – 20:25.Блок гостий помог им заработать очередное небольшое преимущество на старте третьей партии – 8:6. Однако развить успех не удалось – казаночки закончили с ошибками на этот матч, а вот москвички принялись буквально разваливаться на глазах: Де ла Крус утыкалась в блок, Гончарова атаковала в аут, Поляк не добивала мячи до пола, а справиться со Столяровой и Заряжко не удавалось ни московским блокирующим, ни Анне Маловой на задней линии – 10:16. Казалось, гостьи заочно подписали акт капитуляции – настолько печальны были их лица. Но сработала замена в лице Веры Ветровой, а столичный блок снова помог – атаки Воронковой и Василевой были остановлены, на подачах Де ла Крус московское «Динамо» сократило отставание до двухочкового – 16:18. Поляк двумя эйсами – сначала в Воронкову, а затем в сменившую её Ольгу Бирюкову счёт сравняла – 19:19. Тут же ошиблась едва ли не в первый раз Столярова, ошиблась в приёме Екатерина Уланова – москвички уже имели в активе «+2».Казаночки снялись и тут же сравняли счёт блоком Щербань – 21:21. С размаху обе команды нырнули в равную концовку – москвички держали съём усилиями Щербань в атаке, казаночки – стараниями Столяровой. В игре на балансе ошиблась диагональная хозяек, а следующая её атака пришла в руки Поляк. В следующем розыгрыше, ставшем ещё одним сетболом московского «Динамо», мяч, выпущенный рукой Василевой, скользнул по сетке в аут, не коснувшись рук блокирующих. 28:26, победа москвичек в партии под номером три.Четвёртый сет казаночки начали ударно: с 4:0 на подачах Заряжко, пока Гончарова не закрыла один в один Василеву в сложнейшей ситуации, после ещё одного ужасающего приёма. Москвичкам до первого технического перерыва удалось наладить съём, причём главную действующую роль здесь играла потрясающая работа в защите Маловой. Однако с розыгрышами на собственной подаче дело ладилось не особо – 4:8.Своё счастье гостьи, казалось, нашли на подаче Ветровой – та выцеливала Ирину Воронкову, а брейковые мячи отыгрывались один за одним, пока Василева не снялась атакой из шестой зоны. Тут же Ветрова и Фетисова не сумели понять друг друга у сетки, и последняя не встретилась с мячом – 8:13. Казаночки поднажали и ушли на второй технический перерыв при семиочковом преимуществе – 16:9! Совершить второй подряд камбэк москвоскому «Динамо» не удалось – да и «Динамо» казанское шансов для этого соперницам не предоставило, а быстро довело дело до разгрома на подачах Марины Марюхнич – 23:13. Столярова ставит точку в партии, матче и розыгрыше трофея – 25:15. Казанское «Динамо» — обладатель Кубка России!