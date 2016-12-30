Кошелева: переезд в Турцию – абсолютно верный шаг

«Щелкунчик» в Большом – восторг»

«Переезд в Турцию – важнейший шаг»

«О прошлогодней ситуации в Турции не вспоминаю»

— Да, четыре дня. Из-за того что сейчас дома бываю не так часто, дел накапливается много. Нужно всё успеть, повидаться с друзьями, и большое спасибо тем, кто с пониманием относится к тому, что в этот раз пересечься не удалось. Огромное спасибо и тем, с кем удалось пообщаться лично. Свой день рождения, 23 декабря, я провела с семьёй своего друга Васи Конова – я являюсь крёстной мамой Васиной дочки. Был праздничный торт, который испекла Васина супруга Ольга. Спасибо им большое за домашнюю обстановку. Кстати, праздновать я не собиралась, но ребята столько мне приятных минут доставили – в Турции этого не хватает.Большой театр связан также с этим – Вася и Оля подарили нам билеты на балет «Щелкунчик», а это была моя мечта. Признаюсь, они просто поставили меня перед фактом, чем очень упростили жизнь () – у самой бы наверняка куча других дел нашлась.— Это непередаваемое ощущение: атмосфера, артисты, выступление. Признаюсь, описать все эмоции непросто. Невозможно выразить словами весь восторг от увиденного.— В эти дни многие празднуют католическое Рождество, а в нашей команде немало игроков из Европы. Думаю, что это общепризнанная практика. Надеюсь, Новый год тоже пройдёт дома.— Да. Турция для меня является ещё одним важным шагом, к которому я довольно долго готовилась. Конечно, смена страны – шаг весьма непростой. Но мой многолетний опыт мне помогает. Могу точно сказать, что это было правильное решение на 200 процентов.— Прежде всего мне хотелось играть в сильном чемпионате, выступать рядом с сильными партнёрами, мечталось об игровой и финансовой стабильности, чего не было в моей прошлой команде. В Турции я всё это получила и продолжаю получать. Очень была рада победе на клубном чемпионате мира. Это яркое событие, о котором я давно мечтала. Надеюсь, что это произойдёт ещё не раз.— О том, что у Краснодара в прошлом сезоне были финансовые сложности, писали неоднократно. Ни для кого это не секрет. Но я очень благодарна команде и руководству, что они до сих пор пытаются выполнить свои обязательства — на данный момент передо мной почти все долги погашены.— Да, много классных игроков собрано в команде — нагрузка распределена примерно одинаково. Мы сильны именно командой, скажу так.— Хорошо. Квартира, машина – есть всё, что необходимо. Вообще, для меня это новый опыт в плане организации. Что касается свободного времени, то его крайне мало. Игровой и тренировочный график весьма насыщен — остальное время уходит на восстановление.— Да. Это большой плюс для меня. У Фёдора есть возможность не только демонстрировать свои профессиональные качества, но и быть рядом. Для меня это очень важно. В этом плане я счастливчик.— Женский волейбол в этой стране очень любят. Хороший уровень, зрителей много. Однако нет видеоповторов, которые уже давно применяются в России. Из-за чего очень много разговоров с судьями, пауз.— Вообще, никаких сложностей не было. Я когда тот пост создавала, преследовала совершенно иные цели. Я хотела лишь сказать, что спорт – это несколько другие эмоции, нежели мы ощутили. Никакой глобальной проблемы я в этом не видела. Я уже в этом сезоне встречалась с этим клубом, и всё было нормально. С наставником «Галатасарая» мы тепло пообщались, согласились, что желание победить было таким сильным, что эмоции били через край. Сейчас никакого напряжения нет.— Хочу пожелать, чтобы каждый в новом году путь к лучшему начал с себя, со своего внутреннего мира. Таким образом ты обретаешь спокойствие и даришь больше тепла своим окружающим. Пусть в нашем мире будет больше добра, понимания, радости и любви!