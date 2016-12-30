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175 лет назад 2016
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Татьяна Кошелева
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Аксёнов

Кошелева: переезд в Турцию – абсолютно верный шаг

Нападающая сборной России Татьяна Кошелева – о посещении Большого театра, новом карьерном вызове и выступлении за «Экзачибаши».
30 декабря 2016, пятница. 19:15. Волейбол

«Щелкунчик» в Большом – восторг»


— Несколько предновогодних дней вы провели в Москве и даже посетили Большой театр.
— Да, четыре дня. Из-за того что сейчас дома бываю не так часто, дел накапливается много. Нужно всё успеть, повидаться с друзьями, и большое спасибо тем, кто с пониманием относится к тому, что в этот раз пересечься не удалось. Огромное спасибо и тем, с кем удалось пообщаться лично. Свой день рождения, 23 декабря, я провела с семьёй своего друга Васи Конова – я являюсь крёстной мамой Васиной дочки. Был праздничный торт, который испекла Васина супруга Ольга. Спасибо им большое за домашнюю обстановку. Кстати, праздновать я не собиралась, но ребята столько мне приятных минут доставили – в Турции этого не хватает.

Большой театр связан также с этим – Вася и Оля подарили нам билеты на балет «Щелкунчик», а это была моя мечта. Признаюсь, они просто поставили меня перед фактом, чем очень упростили жизнь (смеётся) – у самой бы наверняка куча других дел нашлась.

— Насладились?
— Это непередаваемое ощущение: атмосфера, артисты, выступление. Признаюсь, описать все эмоции непросто. Невозможно выразить словами весь восторг от увиденного.

— Почему именно сейчас возникла эта пауза в четыре дня?
— В эти дни многие празднуют католическое Рождество, а в нашей команде немало игроков из Европы. Думаю, что это общепризнанная практика. Надеюсь, Новый год тоже пройдёт дома.

«Переезд в Турцию – важнейший шаг»


— Расскажите о вашей жизни в Турции и выступлении за «Экзачибаши». Всем довольны?
— Да. Турция для меня является ещё одним важным шагом, к которому я довольно долго готовилась. Конечно, смена страны – шаг весьма непростой. Но мой многолетний опыт мне помогает. Могу точно сказать, что это было правильное решение на 200 процентов.

— Почему?
— Прежде всего мне хотелось играть в сильном чемпионате, выступать рядом с сильными партнёрами, мечталось об игровой и финансовой стабильности, чего не было в моей прошлой команде. В Турции я всё это получила и продолжаю получать. Очень была рада победе на клубном чемпионате мира. Это яркое событие, о котором я давно мечтала. Надеюсь, что это произойдёт ещё не раз.

— В Краснодаре стабильности не было?
— О том, что у Краснодара в прошлом сезоне были финансовые сложности, писали неоднократно. Ни для кого это не секрет. Но я очень благодарна команде и руководству, что они до сих пор пытаются выполнить свои обязательства — на данный момент передо мной почти все долги погашены.

— Конкуренция в «Экзачибаши» суровая?
— Да, много классных игроков собрано в команде — нагрузка распределена примерно одинаково. Мы сильны именно командой, скажу так.

— Как устроен ваш быт в Турции?
— Хорошо. Квартира, машина – есть всё, что необходимо. Вообще, для меня это новый опыт в плане организации. Что касается свободного времени, то его крайне мало. Игровой и тренировочный график весьма насыщен — остальное время уходит на восстановление.

— Ваш супруг также в команде?
— Да. Это большой плюс для меня. У Фёдора есть возможность не только демонстрировать свои профессиональные качества, но и быть рядом. Для меня это очень важно. В этом плане я счастливчик.

«О прошлогодней ситуации в Турции не вспоминаю»


— Расскажите про чемпионат Турции. Чем он интересен?
— Женский волейбол в этой стране очень любят. Хороший уровень, зрителей много. Однако нет видеоповторов, которые уже давно применяются в России. Из-за чего очень много разговоров с судьями, пауз.

— Вспоминаю прошлый сезон, игру краснодарского «Динамо» с «Галатасараем», а потом ваш эмоциональный пост в социальных сетях по поводу напряжённой обстановки на матче. Как после этого решились поехать в Турцию?
— Вообще, никаких сложностей не было. Я когда тот пост создавала, преследовала совершенно иные цели. Я хотела лишь сказать, что спорт – это несколько другие эмоции, нежели мы ощутили. Никакой глобальной проблемы я в этом не видела. Я уже в этом сезоне встречалась с этим клубом, и всё было нормально. С наставником «Галатасарая» мы тепло пообщались, согласились, что желание победить было таким сильным, что эмоции били через край. Сейчас никакого напряжения нет.

— Ну и на десерт ваши традиционные пожелания на Новый год.
— Хочу пожелать, чтобы каждый в новом году путь к лучшему начал с себя, со своего внутреннего мира. Таким образом ты обретаешь спокойствие и даришь больше тепла своим окружающим. Пусть в нашем мире будет больше добра, понимания, радости и любви!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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